Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

Виталий Кирсанов
13 ноября 2025, 05:55
173
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему испытанию? Взгляните на две картинки с церковью. На первый взгляд картинки кажутся похожими, но на картинке спрятаны 3 небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 19 секунд? Разгадайте эту головоломку и проверьте, насколько вы зорки!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

Читатели должны хорошо сосредоточиться, чтобы найти отличия между двумя картинками.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

01:53Мир
"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:44Война
Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Последние новости

06:21

Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

06:10

Почему Вашингтон отходит от ключевых интересов Украинымнение

05:55

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

05:40

Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

05:00

Удача уже в пути: пять знаков зодиака скоро закрутит вихрь перемен

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
04:36

Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

04:12

Гороскоп на завтра 14 ноября: Ракам - разочарование, Весам - обновление

03:30

Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду"

03:09

Популярный миф опровергнут - действительно ли собаки и коты ненавидят друг другаВидео

Реклама
02:35

На голову трех знаков зодиака свалятся большие деньги в середине ноября

01:53

"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

00:42

Двухсотлетняя загадка: могли ли казаки создать собственную субмаринуВидео

12 ноября, среда
23:52

Зачем в СССР клеили газеты под обои: неожиданная причина

23:44

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:28

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

23:18

Семена погибают еще до посева: эксперт раскрыл пять ошибок при хранении

22:36

Пережили целые поколения: определены 10 самых долговечных двигателей

22:31

Как появились казаки: что скрывают самые известные исторические гипотезы

22:30

Начнется "дрейф республик": экс-сотрудник СБУ назвал условие распада РоссииВидео

22:29

Сюрприз для "Шахедов": в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

Реклама
22:12

Тайна железнодорожной "зебры": что скрывают полосы на столбах вдоль путей

22:10

Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надеватьВидео

21:47

Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

21:29

Будет в каждом доме в 2026: тренды дизайна интерьеров

21:25

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:24

Обладают редким даром: родившиеся в эти три месяца, несут свет даже в темные времена

21:08

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:02

Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение

20:59

Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

20:35

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:27

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

20:02

Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

19:52

Роксолана на самом деле не Лисовская: какой была настоящая фамилия жены Сулеймана

19:48

Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil после "Евровидения"

19:19

Является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе

19:10

Какая самая большая мечта россиян и Путинамнение

19:03

Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска, которая удивит гостей

18:50

"Враг имеет четкую задачу": эксперт раскрыл, куда идут оккупанты на Запорожье

18:47

Кто контролирует Покровск и находятся ли ВСУ в окружении - Сырский сделал заявление

18:44

"Был рад": известный артист рассказал, где служит после мобилизации

Реклама
18:39

Продукт первой необходимости будет дорожать каждый месяц - прогноз экономиста

17:59

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:51

ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

17:38

Папа Римский - киноман: Понтифик Лев XIV назвал 4 любимых фильмаВидео

17:34

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:25

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

17:23

Как Миндичу удалось пересечь границу: в ГПСУ сделали заявление

17:19

После требования Зеленского: министр энергетики Гринчук подала в отставку

17:14

Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

16:40

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 секунду

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять