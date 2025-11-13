Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.
Итак, вы готовы к следующему испытанию? Взгляните на две картинки с церковью. На первый взгляд картинки кажутся похожими, но на картинке спрятаны 3 небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 19 секунд? Разгадайте эту головоломку и проверьте, насколько вы зорки!
Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.
Читатели должны хорошо сосредоточиться, чтобы найти отличия между двумя картинками.
Вам удалось найти все три отличия?
Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.
Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
