Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

Когда мы слышим слово "острый", то сразу в воображении возникает красный перец чили и его активное вещество - капсаицин. Однако существует целый мир продуктов, которые вызывают интенсивное жжение, слезотечение, онемение и даже ощущение электрического тока, не имея ни капли капсаицина. А происходит это благодаря другим активным соединениям - аллицину и изотиоцианатам. Главред расскажет о рейтинге 10 продуктов - от самых распространенных кухонных ингредиентов до экзотических "электрических" цветов и самого опасного перца в мире, который запрещают употреблять в пищу.
Острота, атакующая нос
Как рассказывают на канале "7 интересных фактов", жгучесть этих продуктов ощущается не столько на языке, сколько в носоглотке. Это обусловлено алилизотиоцианатами - летучими веществами, которые высвобождаются при разрушении клеток продукта (при нарезании или натирании).
- 10 место занимает хрен. Его острота возникает именно благодаря изотиоцианатам. Когда его натирают, эти вещества высвобождаются и "взрываются" в носу. Хрен был известен еще в Древней Греции, где его использовали как природный антибиотик.
- 9 место - лук. Жгучесть, которая вызывает слезы, вызывается серосодержащими соединениями, которые раздражают слизистые оболочки глаз и рта. Такие сорта, как красный и шалот, пекут интенсивнее. В Средневековье лук ценился настолько, что его выдавали в качестве платы за работу.
- 8 место - горчица, все виды которой (сухая, дижонская, зернистая) содержат изотиоцианаты, что делает ее родственной с хреном. Английская горчица известна тем, что она способна "обжигать нос" даже сильнее, чем васаби. В Древнем Риме ее использовали как специю или как лекарство против простуды.
"Медленный огонь" и онемение
Этот список продуктов дарит остроту благодаря уникальным активным соединениям, которые создают необычные ощущения.
- 7 место - имбирь, содержащий гингерол - вещество, которое вызывает легкое, но затяжное жжение. Его острота более "мягкая", чем у перца чили, и похожа на "медленный огонь". В Средневековье имбирь ценился настолько высоко, что стоил почти как золото.
- 6 место - чеснок, настоящая "огненная бомба". Жжет он благодаря аллицину, который образуется при измельчении зубчика. Острота ощущается не только во рту, но и в желудке, поэтому его не рекомендуют употреблять натощак. В Древнем Египте рабам давали чеснок, чтобы поддержать их силы во время строительства пирамид.
- 5 место - сычуаньский перец. Это ягода с дерева зантоксилум. Она не вызывает жжения, а создает необычный эффект - онемение, покалывание и даже ощущение легкого электрического тока на языке.
Экстремальные ощущения и запретный плод
Наиболее интенсивными и экзотическими формами остроты являются такие продукты:
- 4 место - васаби (натертый корень). Его жгучесть мгновенно "бьет" в нос. Настоящий васаби чрезвычайно дорогой - около 200 долларов за килограмм.
- 3 место - редька дайкон. В сыром виде она высвобождает горчичные масла, которые вызывают мощное жжение, особенно в носоглотке. Самой острой считается черная редька, которая буквально заставляет плакать.
- 2 место - электрический цветок акмела. Его выращивают, в частности, в турецкой Анталии. Он создает ощущение поражения электрическим током на языке. Чтобы "взорвать" рецепторы, его часто добавляют в коктейли.
- 1 место - перец "Дыхание дракона". Это абсолютный чемпион, содержащий капсаицин. Его жгучесть составляет 2,48 миллиона единиц по шкале Сковилла. Из-за риска ожогов при контакте с кожей и возможной смертельной реакции при употреблении этот сорт, выведенный в Великобритании, используют только как декоративный. Для кулинарии он не одобрен.
