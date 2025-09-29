Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

Острые продукты всегда удивляют разными ощущениями. Острые продукты без капсаицина тоже пекут: хрен, горчица, чеснок, васаби и даже "электрический" цветок.

https://glavred.info/life/ne-tolko-perec-top-10-produktov-kotorye-vyzyvayut-ozhogi-slezy-i-elektricheskiy-tok-vo-rtu-10702445.html Ссылка скопирована

Самые острые продукты / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие продукты являются самыми острыми

Какое вещество содержат жгучие продукты

Когда мы слышим слово "острый", то сразу в воображении возникает красный перец чили и его активное вещество - капсаицин. Однако существует целый мир продуктов, которые вызывают интенсивное жжение, слезотечение, онемение и даже ощущение электрического тока, не имея ни капли капсаицина. А происходит это благодаря другим активным соединениям - аллицину и изотиоцианатам. Главред расскажет о рейтинге 10 продуктов - от самых распространенных кухонных ингредиентов до экзотических "электрических" цветов и самого опасного перца в мире, который запрещают употреблять в пищу.

Острота, атакующая нос

Как рассказывают на канале "7 интересных фактов", жгучесть этих продуктов ощущается не столько на языке, сколько в носоглотке. Это обусловлено алилизотиоцианатами - летучими веществами, которые высвобождаются при разрушении клеток продукта (при нарезании или натирании).

видео дня

10 место занимает хрен. Его острота возникает именно благодаря изотиоцианатам. Когда его натирают, эти вещества высвобождаются и "взрываются" в носу. Хрен был известен еще в Древней Греции, где его использовали как природный антибиотик.

Его острота возникает именно благодаря изотиоцианатам. Когда его натирают, эти вещества высвобождаются и "взрываются" в носу. Хрен был известен еще в Древней Греции, где его использовали как природный антибиотик. 9 место - лук. Жгучесть, которая вызывает слезы, вызывается серосодержащими соединениями, которые раздражают слизистые оболочки глаз и рта. Такие сорта, как красный и шалот, пекут интенсивнее. В Средневековье лук ценился настолько, что его выдавали в качестве платы за работу.

Жгучесть, которая вызывает слезы, вызывается серосодержащими соединениями, которые раздражают слизистые оболочки глаз и рта. Такие сорта, как красный и шалот, пекут интенсивнее. В Средневековье лук ценился настолько, что его выдавали в качестве платы за работу. 8 место - горчица, все виды которой (сухая, дижонская, зернистая) содержат изотиоцианаты, что делает ее родственной с хреном. Английская горчица известна тем, что она способна "обжигать нос" даже сильнее, чем васаби. В Древнем Риме ее использовали как специю или как лекарство против простуды.

"Медленный огонь" и онемение

Этот список продуктов дарит остроту благодаря уникальным активным соединениям, которые создают необычные ощущения.

7 место - имбирь, содержащий гингерол - вещество, которое вызывает легкое, но затяжное жжение. Его острота более "мягкая", чем у перца чили, и похожа на "медленный огонь". В Средневековье имбирь ценился настолько высоко, что стоил почти как золото.

содержащий гингерол - вещество, которое вызывает легкое, но затяжное жжение. Его острота более "мягкая", чем у перца чили, и похожа на "медленный огонь". В Средневековье имбирь ценился настолько высоко, что стоил почти как золото. 6 место - чеснок, настоящая "огненная бомба". Жжет он благодаря аллицину, который образуется при измельчении зубчика. Острота ощущается не только во рту, но и в желудке, поэтому его не рекомендуют употреблять натощак. В Древнем Египте рабам давали чеснок, чтобы поддержать их силы во время строительства пирамид.

настоящая "огненная бомба". Жжет он благодаря аллицину, который образуется при измельчении зубчика. Острота ощущается не только во рту, но и в желудке, поэтому его не рекомендуют употреблять натощак. В Древнем Египте рабам давали чеснок, чтобы поддержать их силы во время строительства пирамид. 5 место - сычуаньский перец. Это ягода с дерева зантоксилум. Она не вызывает жжения, а создает необычный эффект - онемение, покалывание и даже ощущение легкого электрического тока на языке.

Видео о самых жгучих продуктах можно посмотреть здесь:

Экстремальные ощущения и запретный плод

Наиболее интенсивными и экзотическими формами остроты являются такие продукты:

4 место - васаби (натертый корень). Его жгучесть мгновенно "бьет" в нос. Настоящий васаби чрезвычайно дорогой - около 200 долларов за килограмм.

Его жгучесть мгновенно "бьет" в нос. Настоящий васаби чрезвычайно дорогой - около 200 долларов за килограмм. 3 место - редька дайкон. В сыром виде она высвобождает горчичные масла, которые вызывают мощное жжение, особенно в носоглотке. Самой острой считается черная редька, которая буквально заставляет плакать.

В сыром виде она высвобождает горчичные масла, которые вызывают мощное жжение, особенно в носоглотке. Самой острой считается черная редька, которая буквально заставляет плакать. 2 место - электрический цветок акмела. Его выращивают, в частности, в турецкой Анталии. Он создает ощущение поражения электрическим током на языке. Чтобы "взорвать" рецепторы, его часто добавляют в коктейли.

Его выращивают, в частности, в турецкой Анталии. Он создает ощущение поражения электрическим током на языке. Чтобы "взорвать" рецепторы, его часто добавляют в коктейли. 1 место - перец "Дыхание дракона". Это абсолютный чемпион, содержащий капсаицин. Его жгучесть составляет 2,48 миллиона единиц по шкале Сковилла. Из-за риска ожогов при контакте с кожей и возможной смертельной реакции при употреблении этот сорт, выведенный в Великобритании, используют только как декоративный. Для кулинарии он не одобрен.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 7 интересных фактов YouTube-канал "7 интересных фактов" создан для тех, кто любит познавать мир в интересной и легкой форме. Здесь собраны видео о малоизвестных фактах из истории, науки, культуры и природы, поданные на украинском языке. Автор публикует как полные выпуски, так и короткие ролики-Shorts с самыми интересными фактами. Канал помогает узнавать новое каждый день в доступной и увлекательной подаче.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред