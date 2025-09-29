Укр
Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

Марина Иваненко
29 сентября 2025, 21:06
Острые продукты всегда удивляют разными ощущениями. Острые продукты без капсаицина тоже пекут: хрен, горчица, чеснок, васаби и даже "электрический" цветок.
Самые острые продукты
Самые острые продукты / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие продукты являются самыми острыми
  • Какое вещество содержат жгучие продукты

Когда мы слышим слово "острый", то сразу в воображении возникает красный перец чили и его активное вещество - капсаицин. Однако существует целый мир продуктов, которые вызывают интенсивное жжение, слезотечение, онемение и даже ощущение электрического тока, не имея ни капли капсаицина. А происходит это благодаря другим активным соединениям - аллицину и изотиоцианатам. Главред расскажет о рейтинге 10 продуктов - от самых распространенных кухонных ингредиентов до экзотических "электрических" цветов и самого опасного перца в мире, который запрещают употреблять в пищу.

Острота, атакующая нос

Как рассказывают на канале "7 интересных фактов", жгучесть этих продуктов ощущается не столько на языке, сколько в носоглотке. Это обусловлено алилизотиоцианатами - летучими веществами, которые высвобождаются при разрушении клеток продукта (при нарезании или натирании).

  • 10 место занимает хрен. Его острота возникает именно благодаря изотиоцианатам. Когда его натирают, эти вещества высвобождаются и "взрываются" в носу. Хрен был известен еще в Древней Греции, где его использовали как природный антибиотик.
  • 9 место - лук. Жгучесть, которая вызывает слезы, вызывается серосодержащими соединениями, которые раздражают слизистые оболочки глаз и рта. Такие сорта, как красный и шалот, пекут интенсивнее. В Средневековье лук ценился настолько, что его выдавали в качестве платы за работу.
  • 8 место - горчица, все виды которой (сухая, дижонская, зернистая) содержат изотиоцианаты, что делает ее родственной с хреном. Английская горчица известна тем, что она способна "обжигать нос" даже сильнее, чем васаби. В Древнем Риме ее использовали как специю или как лекарство против простуды.

"Медленный огонь" и онемение

Этот список продуктов дарит остроту благодаря уникальным активным соединениям, которые создают необычные ощущения.

  • 7 место - имбирь, содержащий гингерол - вещество, которое вызывает легкое, но затяжное жжение. Его острота более "мягкая", чем у перца чили, и похожа на "медленный огонь". В Средневековье имбирь ценился настолько высоко, что стоил почти как золото.
  • 6 место - чеснок, настоящая "огненная бомба". Жжет он благодаря аллицину, который образуется при измельчении зубчика. Острота ощущается не только во рту, но и в желудке, поэтому его не рекомендуют употреблять натощак. В Древнем Египте рабам давали чеснок, чтобы поддержать их силы во время строительства пирамид.
  • 5 место - сычуаньский перец. Это ягода с дерева зантоксилум. Она не вызывает жжения, а создает необычный эффект - онемение, покалывание и даже ощущение легкого электрического тока на языке.

Видео о самых жгучих продуктах можно посмотреть здесь:

Экстремальные ощущения и запретный плод

Наиболее интенсивными и экзотическими формами остроты являются такие продукты:

  • 4 место - васаби (натертый корень). Его жгучесть мгновенно "бьет" в нос. Настоящий васаби чрезвычайно дорогой - около 200 долларов за килограмм.
  • 3 место - редька дайкон. В сыром виде она высвобождает горчичные масла, которые вызывают мощное жжение, особенно в носоглотке. Самой острой считается черная редька, которая буквально заставляет плакать.
  • 2 место - электрический цветок акмела. Его выращивают, в частности, в турецкой Анталии. Он создает ощущение поражения электрическим током на языке. Чтобы "взорвать" рецепторы, его часто добавляют в коктейли.
  • 1 место - перец "Дыхание дракона". Это абсолютный чемпион, содержащий капсаицин. Его жгучесть составляет 2,48 миллиона единиц по шкале Сковилла. Из-за риска ожогов при контакте с кожей и возможной смертельной реакции при употреблении этот сорт, выведенный в Великобритании, используют только как декоративный. Для кулинарии он не одобрен.

Об источнике: 7 интересных фактов

YouTube-канал "7 интересных фактов" создан для тех, кто любит познавать мир в интересной и легкой форме. Здесь собраны видео о малоизвестных фактах из истории, науки, культуры и природы, поданные на украинском языке. Автор публикует как полные выпуски, так и короткие ролики-Shorts с самыми интересными фактами. Канал помогает узнавать новое каждый день в доступной и увлекательной подаче.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

