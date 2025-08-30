Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми, которые едят мороженое

Виталий Кирсанов
30 августа 2025, 05:50
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы к новому испытанию? Взгляните на две картинки с детьми, которые едят мороженое и пьют сок. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но при внимательном рассмотрении вы обнаружите, что на изображении спрятаны 3 отличия. Сможете ли вы найти эти отличия за 23 секунды? Запустите таймер и проверьте свою остроту зрения.

Некоторые различия настолько очевидны, что вы заметите их сразу. Более сложные отличия обнаружить будет сложно, и потребуется пристальное внимание.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найди отличия" очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

