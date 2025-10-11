Укр
Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

Юрий Берендий
11 октября 2025, 16:17
После начала полномасштабного вторжения России в Украину только одна страна в мире решилась полностью разорвать дипломатические отношения с Кремлем.
Кто разорвал отношения с Россией из-за войны - где эта страна / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие страны разорвали отношения с Россией
  • Какая единственная страна разорвала отношения с Россией

После начала полномасштабного вторжения России в Украину только одна страна в мире пошла на радикальный шаг - полностью разорвала дипломатические отношения с Кремлем. Это Федеративные Штаты Микронезии, небольшое островное государство в Тихом океане, которое проявило большое политическое мужество и принципиальность. Об этом сообщает проект "Шо Там" в видео на YouTube.

Главред выяснил, где находится страна, которая разорвала дипотношения с Россией.

Какие страны разорвали отношения с Россией

Эксперты отмечают, что несмотря на отсутствие армии и мощной экономики, Микронезия четко заявила о своей позиции. Как указано в сюжете, "эта маленькая, но принципиальная страна, единственная в мире, разорвала дипломатические отношения с Россией после 24 февраля".

После этого решения Москва отреагировала агрессивно - "российские дипломаты и пропагандисты смеялись над ней, называя государством-карликом и даже внесли в перечень недружественных стран".

Что известно о Микронезии

Микронезия не имеет военной силы, однако имеет ценности, которые объединяют ее с Украиной.

"Микронезия не имеет собственной армии или сильной экономики, но имеет то, что роднит ее с Украиной - стремление к независимости и уважение к соблюдению норм международного права", - отмечается в сюжете.

Президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло неоднократно выражал поддержку украинцам.

"Если бы у нас были ресурсы, чтобы прислать Украине ощутимую помощь, так, как это сделали американцы и европейцы, мы бы это сделали. Все, что мы имеем, - это наш голос, ценности и принципы, включая наше уважение к правам человека", - говорится в видео.

Микронезия на карте
Микронезия на карте / Фото: Oceania UN Geoscheme Regions

История становления Микронезии

Микронезия имеет глубокую историю борьбы за независимость. Ее острова в разное время принадлежали Германии, Испании, Японии, а после Второй мировой войны - США под мандатом ООН. Именно это способствовало становлению государственности, которая была официально признана в 1991 году.

Какая страна требует исключения России из ООН

После начала российской агрессии Микронезия не только разорвала связи с Москвой, но и выступила за исключение России из Совета Безопасности ООН. Президент Пануэло даже обращался к Китаю с просьбой повлиять на Путина:

"Скажите Путину остановиться, вы можете это сделать. Но ответа от Си Цзиньпина не получил. Если бы Китай хотел повлиять на Россию таким образом, он бы это уже сделал. Молчание - это соучастие".

Единственная страна, которая открыто противостояла России после вторжения в Украину

Несмотря на удаленность и скромные ресурсы, Микронезия демонстрирует настоящую силу - моральную и политическую. Ее позиция показывает, что даже маленькое государство может иметь большое влияние, когда стоит на стороне правды.

Сегодня Федеративные Штаты Микронезии остаются единственной страной в мире, которая разорвала дипломатические отношения с Россией после ее нападения на Украину - и тем самым стали символом принципиальности в международной политике.

Об источнике: проект "Шо Там"

Проект "ШоТам" - это украинское медиа позитивных новостей и историй успеха. Основная идея проекта заключается в противовесах негативному новостному потоку: вместо криминала или катастроф - публикация добрых, мотивирующих, конструктивных историй из разных уголков Украины.

Медиа работает как кроссплатформенный ресурс: посты, тексты, видео, социальные сети, партнеры-медиа, региональные каналы и тому подобное.

В соцсетях "ШоТам" активно присутствует - например, Instagram-страница @sho_tam_ имеет более 299 тысяч подписчиков.
