Как убрать горечь из баклажанов: классный лайфхак сэкономит время и нервы

Баклажан - универсальный овощ, из которого можно приготовить немало блюд. Но он имеет один недостаток - горечь, от которой не так просто избавиться, если не знать о маленькой хитрости.
Главред узнал, как быстро и без лишних усилий убрать горечь из баклажанов. Соответствующим лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Наталья Азарчик.
Как правильно замочить баклажан
Блогер говорит, что баклажан не будет горчить, если замочить его в растворе из двух ингредиентов. Нужно смешать 1,5 литра воды и столовую ложку соли, после чего предварительно нарезанные баклажаны погружаем туда.
Оставляем баклажаны на 60 минут в растворе, после чего их можно добавлять в блюда - горечью они отдавать уже не будут.
О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
