Как убрать горечь из баклажанов: классный лайфхак сэкономит время и нервы

Всего два ингредиента помогут избавиться от горечи.

https://glavred.info/lifehack/kak-ubrat-gorech-iz-baklazhanov-klassnyy-layfhak-sekonomit-vremya-i-nervy-10710278.html Ссылка скопирована

Простой трюк, как избавиться от горечи баклажана / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Зачем замачивать баклажаны

Что поможет убрать горечь из баклажанов

Баклажан - универсальный овощ, из которого можно приготовить немало блюд. Но он имеет один недостаток - горечь, от которой не так просто избавиться, если не знать о маленькой хитрости.

Главред узнал, как быстро и без лишних усилий убрать горечь из баклажанов. Соответствующим лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Наталья Азарчик.

видео дня

Как правильно замочить баклажан

Блогер говорит, что баклажан не будет горчить, если замочить его в растворе из двух ингредиентов. Нужно смешать 1,5 литра воды и столовую ложку соли, после чего предварительно нарезанные баклажаны погружаем туда.

Оставляем баклажаны на 60 минут в растворе, после чего их можно добавлять в блюда - горечью они отдавать уже не будут.

Смотрите видео, как убрать горечь из баклажанов:

Читайте также:

О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред