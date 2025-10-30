Укр
Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способ

Алексей Тесля
30 октября 2025, 12:02
16
Большинство полотенцесушителей сделаны из металла и покрыты защитным слоем.
полотенцесушитель
Появился лайфхак с полотенцесушителем / Коллаж Главред, фото Pexels/Castorly Stock, Pexels/Juventa Bathroom Furniture

Вы узнаете:

  • Чтобы избавиться от ржавчины можно использовать обычный томатный кетчуп
  • Секрет в кислотности кетчупа, которая размягчает окисленный металл

Полотенцесушители в ванной — настоящие труженики: каждый день они держат на себе мокрые полотенца и стойко переносят влажный пар после душа.

Со временем даже самые прочные из них начинают сталкиваться с проблемой, которая редко затрагивает другие радиаторы — появлением ржавчины, пишет Express.

видео дня

Большинство полотенцесушителей сделаны из металла и покрыты защитным слоем, однако в углах, соединениях и мелких щелях защита со временем ослабевает, и там появляются небольшие рыжие пятна.

Неожиданное решение — кетчуп

Один из самых простых и гениальных способов избавиться от ржавчины — использовать обычный томатный кетчуп и кухонную фольгу.

  • Нанесите немного кетчупа на ржавый участок.
  • Подождите пару минут.
  • Возьмите скомканный кусок фольги и аккуратно потрите проблемное место.
  • Протрите поверхность чистой тканью — и ваш радиатор снова блестит, как новый.

Секрет в естественной кислотности кетчупа, которая размягчает окисленный металл и позволяет легко удалить ржавчину. Если жалко кетчупа — его можно заменить белым уксусом или лимонным соком.

Совет: перед обработкой всегда проверяйте средство на небольшом участке, чтобы не повредить покрытие.

Как очистить радиатор от ржавчины — шаг за шагом

  • Выключите и остудите радиатор.
  • Работать можно только с полностью холодной поверхностью.
  • Удалите пыль и грязь.
  • Протрите радиатор влажной тряпкой.
  • Нанесите средство против ржавчины.
  • Смочите тряпку уксусом или лимонным соком, оставьте на 10–15 минут.
  • Или приготовьте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на 15–20 минут.
  • Аккуратно очистите поверхность.
  • Используйте мягкую губку или тонкую металлическую мочалку — не давите слишком сильно, чтобы не поцарапать покрытие.
  • Удалите остатки средства и высушите.
  • Протрите чистой влажной тканью, затем тщательно высушите полотенцем.

Как предотвратить ржавчину в будущем

  • Не оставляйте мокрые полотенца на радиаторе надолго.
  • Регулярно протирайте и просушивайте поверхность.
  • При первых признаках сколов или трещин на краске или хроме — сразу подкрасьте или обработайте место защитным средством.

Так ваш полотенцесушитель прослужит долгие годы — и останется не только функциональным, но и блестящим украшением ванной комнаты.

Как отмыть сантехнику: советы экспертов

Чтобы приготовить эффективное домашнее средство для чистки, возьмите две столовые ложки пищевой соды и две ложки лимонной кислоты. Смешайте их в небольшой миске и добавьте немного тёплой воды, чтобы началась лёгкая реакция. Как только смесь начнёт шипеть, влейте её в унитаз и оставьте на полчаса. Через 30 минут просто смойте водой — и поверхность снова станет чистой и свежей, без следов налёта и неприятного запаха.

Смотрите видео - как следить за полотенцесушителем:

Эксперты подготовили подробные и практичные советы по уходу за полотенцесушителем, которые помогут избежать появления ржавчины, налёта и других повреждений, сохранить его внешний вид безупречным и обеспечить долгую и эффективную работу устройства.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете надолго продлить срок службы полотенцесушителя и сделать так, чтобы он всегда радовал вас теплом и блеском, как в день покупки.

Ранее сообщалось, как удалить известковый налет и ржавчину с унитаза. Если вы не знаете, как очистить унитаз от желтизны, налета и других пятен – можете попробовать на практике этот интересный способ.

Ранее Главред писал о том, чем очистить раковину от ржавчины. Лимонная кислота и кипяток – вот, что хорошо удаляет ржавчину, которая образовалась на раковине и кранах на кухне.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

