Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способ

Большинство полотенцесушителей сделаны из металла и покрыты защитным слоем.

Чтобы избавиться от ржавчины можно использовать обычный томатный кетчуп

Секрет в кислотности кетчупа, которая размягчает окисленный металл

Полотенцесушители в ванной — настоящие труженики: каждый день они держат на себе мокрые полотенца и стойко переносят влажный пар после душа.

Со временем даже самые прочные из них начинают сталкиваться с проблемой, которая редко затрагивает другие радиаторы — появлением ржавчины, пишет Express.

Большинство полотенцесушителей сделаны из металла и покрыты защитным слоем, однако в углах, соединениях и мелких щелях защита со временем ослабевает, и там появляются небольшие рыжие пятна.

Неожиданное решение — кетчуп

Один из самых простых и гениальных способов избавиться от ржавчины — использовать обычный томатный кетчуп и кухонную фольгу.

Нанесите немного кетчупа на ржавый участок.

Подождите пару минут.

Возьмите скомканный кусок фольги и аккуратно потрите проблемное место.

Протрите поверхность чистой тканью — и ваш радиатор снова блестит, как новый.

Секрет в естественной кислотности кетчупа, которая размягчает окисленный металл и позволяет легко удалить ржавчину. Если жалко кетчупа — его можно заменить белым уксусом или лимонным соком.

Совет: перед обработкой всегда проверяйте средство на небольшом участке, чтобы не повредить покрытие.

Как очистить радиатор от ржавчины — шаг за шагом

Выключите и остудите радиатор.

Работать можно только с полностью холодной поверхностью.

Удалите пыль и грязь.

Протрите радиатор влажной тряпкой.

Нанесите средство против ржавчины.

Смочите тряпку уксусом или лимонным соком, оставьте на 10–15 минут.

Или приготовьте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на 15–20 минут.

Аккуратно очистите поверхность.

Используйте мягкую губку или тонкую металлическую мочалку — не давите слишком сильно, чтобы не поцарапать покрытие.

Удалите остатки средства и высушите.

Протрите чистой влажной тканью, затем тщательно высушите полотенцем.

Как предотвратить ржавчину в будущем

Не оставляйте мокрые полотенца на радиаторе надолго.

Регулярно протирайте и просушивайте поверхность.

При первых признаках сколов или трещин на краске или хроме — сразу подкрасьте или обработайте место защитным средством.

Так ваш полотенцесушитель прослужит долгие годы — и останется не только функциональным, но и блестящим украшением ванной комнаты.

Как отмыть сантехнику: советы экспертов

Чтобы приготовить эффективное домашнее средство для чистки, возьмите две столовые ложки пищевой соды и две ложки лимонной кислоты. Смешайте их в небольшой миске и добавьте немного тёплой воды, чтобы началась лёгкая реакция. Как только смесь начнёт шипеть, влейте её в унитаз и оставьте на полчаса. Через 30 минут просто смойте водой — и поверхность снова станет чистой и свежей, без следов налёта и неприятного запаха.

