Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

Алексей Тесля
24 января 2026, 18:24
В сети неожиданно стал популярным простой приём, который помогает сохранить порядок за столом.
палочки
Как пользоваться палочками

Вы узнаете:

  • В ресторанах палочки нередко вызывают неловкость у новичков
  • В сети неожиданно стал популярным простой приём
  • Речь идёт о деревянных одноразовых палочках, соединённых сверху

Навык обращения с палочками для еды редко даётся сразу — особенно тем, кто не сталкивался с ними с детства.

Для многих это кажется непривычным и даже неудобным, поскольку требует иной координации движений и определённой техники, пишет Express.

видео дня

В ресторанах палочки нередко вызывают неловкость у новичков, однако после небольшой практики становится ясно, что с их помощью гораздо удобнее есть блюда вроде суши или рамена. Тем не менее, как оказалось, даже опытные пользователи палочек не всегда знают все тонкости.

В сети неожиданно стал популярным простой приём, который помогает сохранить порядок за столом. Речь идёт о деревянных одноразовых палочках, соединённых сверху. Вместо того чтобы просто разломить их и выбросить перемычку, люди аккуратно снимают верхнюю часть и кладут её на стол, превращая в импровизированную подставку.

Такой способ позволяет не класть палочки прямо на поверхность стола, снижая риск загрязнений и контакта чистых приборов с общей зоной. Этот нехитрый трюк удивил многих — пользователи признались, что годами ели палочками, даже не догадываясь о таком решении.

Реакция оказалась настолько бурной, что видео с этим приёмом собрало тысячи комментариев: зрители делились удивлением, восторгом и желанием попробовать лайфхак при следующем визите в ресторан.

Секрет приготовления суши: советы экспертов

Рис для суши требует особого подхода и отличается от способов приготовления других блюд. В отличие от плова, где ценится рассыпчатая текстура, для суши важно добиться совершенно другого результата. Здесь необходима повышенная точность и аккуратность, поскольку именно правильно приготовленная крупа во многом определяет вкус, форму и общее качество готового блюда.

Ранее специалист дал несколько советов, которые помогут машине работать стабильно и дольше. Прежде всего, нужно регулярно очищать фильтр от остатков пищи и накипи после каждого мытья.

Напомним, Главред ранее писал о том, сколько воды расходует посудомоечная машина. Есть несколько способов уменьшить потребление воды посудомоечной машиной и сделать её более экономичной.

