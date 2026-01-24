Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

Вы узнаете:
- В ресторанах палочки нередко вызывают неловкость у новичков
- В сети неожиданно стал популярным простой приём
- Речь идёт о деревянных одноразовых палочках, соединённых сверху
Навык обращения с палочками для еды редко даётся сразу — особенно тем, кто не сталкивался с ними с детства.
Для многих это кажется непривычным и даже неудобным, поскольку требует иной координации движений и определённой техники, пишет Express.
В ресторанах палочки нередко вызывают неловкость у новичков, однако после небольшой практики становится ясно, что с их помощью гораздо удобнее есть блюда вроде суши или рамена. Тем не менее, как оказалось, даже опытные пользователи палочек не всегда знают все тонкости.
В сети неожиданно стал популярным простой приём, который помогает сохранить порядок за столом. Речь идёт о деревянных одноразовых палочках, соединённых сверху. Вместо того чтобы просто разломить их и выбросить перемычку, люди аккуратно снимают верхнюю часть и кладут её на стол, превращая в импровизированную подставку.
Такой способ позволяет не класть палочки прямо на поверхность стола, снижая риск загрязнений и контакта чистых приборов с общей зоной. Этот нехитрый трюк удивил многих — пользователи признались, что годами ели палочками, даже не догадываясь о таком решении.
Реакция оказалась настолько бурной, что видео с этим приёмом собрало тысячи комментариев: зрители делились удивлением, восторгом и желанием попробовать лайфхак при следующем визите в ресторан.
Секрет приготовления суши: советы экспертов
Рис для суши требует особого подхода и отличается от способов приготовления других блюд. В отличие от плова, где ценится рассыпчатая текстура, для суши важно добиться совершенно другого результата. Здесь необходима повышенная точность и аккуратность, поскольку именно правильно приготовленная крупа во многом определяет вкус, форму и общее качество готового блюда.
Ранее специалист дал несколько советов, которые помогут машине работать стабильно и дольше. Прежде всего, нужно регулярно очищать фильтр от остатков пищи и накипи после каждого мытья.
Напомним, Главред ранее писал о том, сколько воды расходует посудомоечная машина. Есть несколько способов уменьшить потребление воды посудомоечной машиной и сделать её более экономичной.
Больше интересных новостей:
- Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь
- Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали
- "Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред