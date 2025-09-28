Рыбаки со стажем будут завидовать: лайфхак, как поймать гору карасей

Вы узнаете:
- Какую наживку использовать для карася
- Как наносить наживку на крючок
Рыбалка даже у опытных рыбаков не всегда заканчивается большим уловом. Однако есть лайфхак, благодаря которому можно наловить много карасей за считанные минуты.
Для этого, как рассказала украинский блогер Наташа Пазл в TikTok natalipolili, надо приготовить секретную наживку, пишет Главред.
Как приготовить наживку для карася
Блогерша советует для щедрой ловли карасей смешать манку, немного ванильного сахара и воду. Все ингредиенты надо хорошо перемешать, пока масса не станет похожа по консистенции на жевательную резинку.
Наташа отметила, что наживка должна быть достаточно густой и тянуться. Ее надо переложить в шприц, с помощью которого прикорм наносим на крючок.
Смотрите видео, как наловить много карасей:
@natalipolili Рабочий лайфхак на карася ? #рыбалка#рыбалкаукраина#рыба#рек♬ Ukrainian Folk - Ivan Luzan
Читайте также:
- Секрет идеальной корочки: как превратить обычную картошку в шедевральное блюдо
- Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут
- 5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать
О персоне: Наташа Пазл
Наташа Пазл - украинский блогер, которая в соцсетях рассказывает о своей жизни, а также делится полезными лайфхаками на все случаи жизни. В TikTok на ее страницу natalipolili подписалось более 60 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред