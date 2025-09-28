Рыбаки со стажем будут завидовать: лайфхак, как поймать гору карасей

Клев после лайфхака будет таким, что даже опытные рыбаки будут в шоке.

Секретный рецепт наживки на карася / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какую наживку использовать для карася

Как наносить наживку на крючок

Рыбалка даже у опытных рыбаков не всегда заканчивается большим уловом. Однако есть лайфхак, благодаря которому можно наловить много карасей за считанные минуты.

Для этого, как рассказала украинский блогер Наташа Пазл в TikTok natalipolili, надо приготовить секретную наживку, пишет Главред.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Инфографика: Главред

Как приготовить наживку для карася

Блогерша советует для щедрой ловли карасей смешать манку, немного ванильного сахара и воду. Все ингредиенты надо хорошо перемешать, пока масса не станет похожа по консистенции на жевательную резинку.

Наташа отметила, что наживка должна быть достаточно густой и тянуться. Ее надо переложить в шприц, с помощью которого прикорм наносим на крючок.

Смотрите видео, как наловить много карасей:

О персоне: Наташа Пазл Наташа Пазл - украинский блогер, которая в соцсетях рассказывает о своей жизни, а также делится полезными лайфхаками на все случаи жизни. В TikTok на ее страницу natalipolili подписалось более 60 тысяч пользователей.

