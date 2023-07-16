Йогурт из женских бактерий: химик Репич удивил очень странным экспериментом

Известный украинский химик использовал вагинальные бактерии своей помощницы для закваски йогурта.

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Химик Глеб Репич сделал йогурт из вагинальных бактерий / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Йогурт - продукт, который найдется чуть ли не в каждом продуктовом магазине. Некоторые научились даже самостоятельно делать йогурт из закваски. Однако то, как сделал его кандидат химических наук Глеб Репич, просто удивляет. Он сделал самый настоящий йогурт из женских выделений.

Научный эксперт телеканала 1+1 Глеб Репич на своей странице в Instagram опубликовал видео со своей помощницей, которая и поделилась своими вагинальными бактериями для эксперимента.

С помощью специальной ватной палочки помощница Ангелина собрала свои женские бактерии, а химик посеял их на специальный агар и поставил на сутки в термостат.

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Уже через 24 часа на агаре количество бактерий значительно увеличилось и они стали более заметны. Репич заметил круглые кокковые колонии бактерий и небольшие колонии молочнокислых палочек.

"Кокковые бактерии на самом деле нам в йогурте вряд ли нужны. А вот молочнокислые палочки. Это уже совсем другое дело. Для закваски йогурта я возьму исключительно их", - сказал Глеб Репич.

Он собрал молочнокислые палочки и добавил их в стакан с жидкостью молочного цвета, из которой готовил йогурт. Уже через некоторое время жидкость превратилась в настоящий йогурт.

Химик лично попробовал то, что у него получилось, и был удивлен. Йогурт действительно удался. Он добавил, что получилось даже вкусно. Помощница Ангелина тоже попробовала йогурт, сделанный из ее же бактерий. Ей тоже понравился вкус.

Смотрите видео о том, как известный химик Глеб Репич сделал йогурт из вагинальных бактерий:

Химик Глеб Репич сделал йогурт из вагинальных бактерий / фото: скриншот

Ранее Репич показал, сколько микробов на наших подушках. Он взял образцы из наволочки и поместил в термостат на сутки. После этого рассмотрел образцы под микроскопом. Он был шокирован, потому что на подушке были не только безопасные бактерии, но и стафилококк и стрептобациллы. Они могут вызвать язвы и гнойные воспаления.

Также химик Репич показал, как ускорить созревание авокадо. Нужно сделать проколы во многих местах, поставить авокадо в микроволновую печь на 30 секунд, после чего дать остыть.

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