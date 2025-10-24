Укр
"Она покинула проект": участница "Холостяка" слила правду о шоу

Элина Чигис
24 октября 2025, 11:24
36
Анастасия Юзьвак рассказала некоторые детали шоу.
Холостяк
Анастасия Юзьвак о сьемках "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак, "Холостяк"

Вы узнаете:

  • Анастасия Юзьвак рассказала о жилье на "Холостяку"
  • Какие секреты она раскрыла

Участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цымбалюк, Анастасия Юзьвак призналась поклонникам, как и где жили участницы проекта во время сьемок.

На своей странице в соцсетях Юлия поделилась, как девушки проживали в отелях, на вилле и как это было на самом деле.

"Когда нас было много мы жили в отелях, не с наилучшими условиями, до первой вечеринки. Затем, когда двадцать участниц было выбрано, нас отправили в огромный красивый дом под Киевом, где проходили все съемки. Там у нас была комната для обсуждений, там мы записывали интервью и туда к нам приходил Гриша", - отметила Юлия.

Анастасия Юзьвак о "Холостяке"
Анастасия Юзьвак о "Холостяке" / фото: скрин instagram.com, Анастасия Юзьвак

Также она рассказала, что было дальше.

"Потом мы переехали в Карпаты, где жили в отеле. Затем мы переехали в Сходницу в отель и это был лакшери отель, там я бы снимали еще два года, это было непревзойденно. Потом мы переехали в другой дом под Киевом, где было также комфортно, когда осталось четыре или три девушки", - добавила Юзьвак.

Анастасия Юзьвак
Анастасия Юзьвак / фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак

Все же девушка не удержалась и раскрыла, что она дошла до конца проекта, а участница Вика покинула его скорее от нее.

"Сначала я там жила в одной комнате с Викой, потом она покинула проект. И я жила в огромной королевской комнате с гардеробной. Кушать мы готовили сами, когда было время, а времени было мало, поэтому мы чаще всего ели всухомятку на ходу", - подытожила участница шоу.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

"Холостяк" - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк
