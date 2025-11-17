"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоу

Вы узнаете:
На экраны возвращается легендарное шоу "Танцы со звездами". О возобновлении проекта в формате предновогоднего спецвыпуска, сообщает 1+1.
Целью шоу станет сбор средств на прицельную эвакуацию совместно с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center. Благодаря этой новейшей системе раненые бойцы смогут оперативно попадать в операционные Superhumans и увеличить шансы на сохранение конечностей и возвращение к полноценной жизни. Именно поэтому спецвыпуск шоу получил лозунг "Движение к жизни".
Кто станет участником "Танцев со звездами"
В сети уже активно обсуждают, кто станет новым участником "Танцев со звездами". Официальный список звезд пока не объявлен, но Telegram-канал МУЗВАР предполагает, что продюсер шоу Владимир Завадюк уже сделал предложение об участии известным украинским звездам, а именно:
- Артему Пивоварову,
- Jerry Heil,
- KOLA,
- Даше Квитковой,
- Анне Буткевич,
- Никите Добрынину,
- Иванне Онофрийчук.
"Танцы со звездами" - судьи
Звездных участников также ждет обновленный состав судей проекта. Как известно, член жюри проекта Влад Яма покинул Украину и живет в США, поэтому, несмотря на частую ностальгию по "Танцам со звездами" в своих соцсетях, вряд ли вернется к оцениванию участников шоу.
"Поклонников также ждет обновленный состав судей и яркие музыкальные номера, которые сделают этот вечер настоящим праздником вдохновения, красоты и силы духа", - заявляют в 1+1.
Танцы со звездами - когда выйдет спецвыпуск шоу:
