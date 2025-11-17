"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоу

В сети назвали имена вероятных участников "Танцев со звездами".

Танцы со звездами - спецвыпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Танцы со звездами

"Танцы со звездами" вернутся со спецвыпуском

Кто будет участвовать в шоу

На экраны возвращается легендарное шоу "Танцы со звездами". О возобновлении проекта в формате предновогоднего спецвыпуска, сообщает 1+1.

Целью шоу станет сбор средств на прицельную эвакуацию совместно с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center. Благодаря этой новейшей системе раненые бойцы смогут оперативно попадать в операционные Superhumans и увеличить шансы на сохранение конечностей и возвращение к полноценной жизни. Именно поэтому спецвыпуск шоу получил лозунг "Движение к жизни".

Юрий Горбунов и Иванна Онофрийчук - ведущие "Танцев со звездами" / фото: instagram.com, Танцы со звездами

Кто станет участником "Танцев со звездами"

В сети уже активно обсуждают, кто станет новым участником "Танцев со звездами". Официальный список звезд пока не объявлен, но Telegram-канал МУЗВАР предполагает, что продюсер шоу Владимир Завадюк уже сделал предложение об участии известным украинским звездам, а именно:

Артему Пивоварову,

Jerry Heil,

KOLA,

Даше Квитковой,

Анне Буткевич,

Никите Добрынину,

Иванне Онофрийчук.

Артур Логай и Анна Карелина - победители "Танцев со звездами" / фото: instagram.com, Танцы со звездами

"Танцы со звездами" - судьи

Звездных участников также ждет обновленный состав судей проекта. Как известно, член жюри проекта Влад Яма покинул Украину и живет в США, поэтому, несмотря на частую ностальгию по "Танцам со звездами" в своих соцсетях, вряд ли вернется к оцениванию участников шоу.

"Поклонников также ждет обновленный состав судей и яркие музыкальные номера, которые сделают этот вечер настоящим праздником вдохновения, красоты и силы духа", - заявляют в 1+1.

Танцы со звездами - когда выйдет спецвыпуск шоу:

