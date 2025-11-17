Гарри Поттер мог иметь другое лицо: кто вместо Рэдклиффа должен был играть эту роль

Роулинг лично вмешивалась в отбор, вследствие чего роль Гарри сыграл Рэдклифф.

Дэниел Рэдклифф стал мировой звездой благодаря роли Гарри Поттера, что принесло ему славу, значительное состояние и сделало его лицом культовой франшизы. Однако выяснилось, что эта роль сначала досталась другому актеру.

Как пишет FandomWire, на роль Гарри Поттера когда-то проводили очень строгие кастинги. Лично режиссер Крис Коламбус и писательница Джоан Роулинг искали главного героя.

Кто должен был играть роль Гарри Поттера вместо Рэдклиффа

Режиссер и писательница пересмотрели много пробных записей, пока не увидели Лиама Эйкена, который ранее снимался вместе с Томом Хэнксом в фильме "Дорога к гибели".

На тот момент, в 2000 году, маленькому актеру было всего 10 лет. Студия решила, что Эйкен будет идеальным вариантом, ведь он подходил не только по возрасту, но и из-за наличия актерского опыта.

В конце концов Эйкен получил предложение сыграть главную роль, однако почти сразу ее потерял. Дело в том, что роль Гарри Поттера могла достаться только британцу. Поэтому впоследствии студия приняла решение, что главным юным волшебником станет Дэниел Рэдклифф.

