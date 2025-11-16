Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

Надин Головчук пережила трудную неделю.

Надин Головчук рассказала о сьемках "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надин Головчук

Вы узнаете:

Надин Головчук затосковала на "Холостяке"

Как девушка себя чувствовала

Участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цымбалюк, Надин Головчук призналась, что на сьемках пятого выпуска чувствовала себя плохо.

Отметим, выпуск проходил в Карпатах, где девушки целую неделю провели в палатках, а церемония роз прошла под настоящим ливнем. Шоу покинули Диана Зотова и Яна Андриенко.

Как рассказала девушка на своей странице в Instagram, ей было трудно и физически, и морально, а погода на церемонии роз передала ее состояние.

"Я думала, это будет моя неделя... Но мое физическое состояние потянуло за собой эмоциональное. Морально становится все труднее, эмоциональность растет, чувства проявляются ревностью. Но мы остаемся всегда красивы и в ливень, и в бурю. Погода на церемонии полностью показала мое внутреннее состояние. Поддержки очень не хватало, хотелось в объятия Тараса", - отметила Надин.

Надин Головчук о своем состоянии / фото: скрин instagram.com, Надин Головчук

Также она подчеркнула, что все участницы на церемонии были босиком.

"Тяжелая, но живая и такая настоящая церемония... Будучи босиком, чувствовали эту энергию гор максимально", - добавила Головчук.

Церемония роз под дождем / фото: скрин instagram.com, Надин Головчук

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

