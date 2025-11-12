Укр
Папа Римский - киноман: Понтифик Лев XIV назвал 4 любимых фильма

Кристина Трохимчук
12 ноября 2025, 17:38
Папа Римский назвал киноленты, которые станут утешением для души каждого.
Папа Римский
Папа Римский о любимых фильмах / коллаж: Главред, фото: Vatican Media, imdb.com

Вы узнаете:

  • Какие 4 любимых фильма Папы Римского
  • Чем особенна его подборка ретро фильмов

Недавно Папа Римский Лев XIV дал интервью, в котором рассказал о своих любимых фильмах. Служители церкви нечасто делятся своими "земными" предпочтениями, поэтому Главред расскажет вам о любимых кинолентах Понтифика, которые могут не только поднять настроение, но и дать толчок к свету и добру.

Любимые фильмы Папы Римского

1. "Эта прекрасная жизнь" (It's a Wonderful Life, 1946)

видео дня

Лев XIV в интервью Variety вспомнил рождественскую классику с Джеймсом Стюартом в главной роли. Это история Джорджа Бейли, который теряет веру в себя и даже думает о самоубийстве, но ангел показывает ему, каким бы был мир без него. Фильм толкает на размышления о смысле жизни, добре и благодарности за каждый день.

2. "Звуки музыки" (The Sound of Music, 1965)

Мюзикл с Джули Эндрюс в роли Марии - молодой женщины, которая мечтает стать монахиней, но влюбляется в вдовца с семью детьми. События разворачиваются накануне аншлюса Австрии. Лента рассказывает о любви, семье и духовной силе перед лицом зла.

3 "Обычные люди" (Ordinary People, 1980)

Психологическая драма, показывающая распад и восстановление семьи после гибели старшего сына. Младший сын переживает вину и отчуждение, а родители пытаются найти путь к взаимопониманию. Фильм заставляет думать о боли, прощении и ценности поддержки.

4 "Жизнь прекрасна" (La Vita è Bella, 1997)

Итальянская трагикомедия о Гвидо - жизнерадостном еврее, который попадает с семьей в концлагерь. Чтобы уберечь сына от ужасов войны, он придумывает игру, превращая трагедию в урок любви. Картина пропитана надеждой и бессмертной верой в добро.

4 любимых фильма Папы

Подборка Льва XIV - это истории о свете во тьме, силе любви и стойкости человеческого духа. Эти фильмы напоминают, что даже в самые тяжелые времена жизнь остается прекрасной, если сердце наполнено верой.

Папа Римский интервью - смотреть видео:

О персоне: Папа Лев XIV

Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Рóберт Френсис Превост; англ. Robert Francis Prevost; род.14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (от 8 мая 2025 года), американско-перуанскийкатолический прелат, который является главой Католической церкви и сувереном Государства-города Ватикан, пишет Википедия.

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

