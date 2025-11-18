Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

Алексей Тесля
18 ноября 2025, 03:30
1
Для смелого эксперимента потребуется сверхзвуковой летательный аппарат, поскольку обычные пассажирские лайнеры слишком медленные.
самолет, пилот
Сверхзвуковой самолет может "догнать время" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • "Остановить время" можно, если самолёт будет лететь со скоростью вращения Земли
  • На экваторе Земля вращается со скоростью 1669 км/ч, что превышает скорость звука

Идея "остановить время" и провести целые сутки под непрерывным солнечным светом звучит фантастически, но с точки зрения физики такое возможно — при условии, что самолёт будет двигаться со скоростью, равной или большей скорости вращения Земли.

Как отмечают специалисты, для этого потребуется сверхзвуковой летательный аппарат, поскольку обычные пассажирские лайнеры слишком медленные. Об этом сообщает издание BGR.

видео дня

Чтобы всё время находиться на стороне Земли, освещённой солнцем, самолёт должен лететь так быстро, как смещается солнечный свет относительно поверхности планеты. Земля делает один полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, а окружность экватора составляет 40 075 км.

Иными словами, на экваторе наша планета вращается со скоростью около 1669 км/ч. Это заметно превышает скорость звука — примерно 1225 км/ч.

Коммерческие самолёты до таких значений даже не приближаются: их средняя крейсерская скорость — 885–965 км/ч, то есть чуть больше половины необходимого минимума.

Для "погони" за солнцем нужен сверхзвуковой самолёт. Таких в истории было очень мало. Например, легендарный пассажирский Concorde, впервые поднявшийся в небо в 1976 году, летал со скоростью около 2165 км/ч — почти в два раза быстрее звука и значительно быстрее вращения Земли.

Абсолютный рекорд по скорости среди пилотируемых самолётов принадлежит разведчику Lockheed SR-71 Blackbird, созданному в период Холодной войны. Его титановый корпус выдерживал экстремальные температуры, возникавшие при полёте на скорости около 3200 км/ч, когда воздух вокруг нагревался до 538°C.

В 1976 году SR-71 установил мировой рекорд — 3529,5 км/ч. Если бы он мог поддерживать такую скорость без остановок, то облетел бы Землю меньше чем за 12 часов.

Ученые дали тревожный прогноз: что ждет человечество в будущем

Новые компьютерные модели, созданные исследователями, демонстрируют тревожный сценарий поведения людей в ситуации полного коллапса. Выводы указывают на то, что в финальные моменты существования человеческой цивилизации могут всплыть самые тёмные черты человеческого поведения. Как отмечается в работе, осознание неизбежного конца фактически уничтожает сам смысл ответственности: если будущего не будет, страх перед наказанием исчезает вместе с ним.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Больше новостей:

Об источнике: BGR

Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим новациям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

01:00Мир
"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

00:02Фронт
Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

Реклама
22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

Реклама
20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

20:12

Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

19:10

Потери РФ за вторую неделю ноября в цифрамнение

18:53

Не сгниет и не сморщится: как хранить свеклу до апреля в городских условияхВидео

18:24

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

18:15

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:03

Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

17:55

Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

17:51

Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

17:39

Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

17:33

Цены назад уже не откатятся: украинцев предупредили о новом ударе по кошелькам

17:25

Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

Реклама
17:23

Еще не декабрь, а цены космос: в Украине подорожали продукты на "Оливье"

17:17

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

17:15

"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоуВидео

17:00

Мощная защита от баллистики: Украина получит системы ПВО с усиленными характеристиками

16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится войнаВидео

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять