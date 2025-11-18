Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

Для смелого эксперимента потребуется сверхзвуковой летательный аппарат, поскольку обычные пассажирские лайнеры слишком медленные.

Идея "остановить время" и провести целые сутки под непрерывным солнечным светом звучит фантастически, но с точки зрения физики такое возможно — при условии, что самолёт будет двигаться со скоростью, равной или большей скорости вращения Земли.

Как отмечают специалисты, для этого потребуется сверхзвуковой летательный аппарат, поскольку обычные пассажирские лайнеры слишком медленные. Об этом сообщает издание BGR.

Чтобы всё время находиться на стороне Земли, освещённой солнцем, самолёт должен лететь так быстро, как смещается солнечный свет относительно поверхности планеты. Земля делает один полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, а окружность экватора составляет 40 075 км.

Иными словами, на экваторе наша планета вращается со скоростью около 1669 км/ч. Это заметно превышает скорость звука — примерно 1225 км/ч.

Коммерческие самолёты до таких значений даже не приближаются: их средняя крейсерская скорость — 885–965 км/ч, то есть чуть больше половины необходимого минимума.

Для "погони" за солнцем нужен сверхзвуковой самолёт. Таких в истории было очень мало. Например, легендарный пассажирский Concorde, впервые поднявшийся в небо в 1976 году, летал со скоростью около 2165 км/ч — почти в два раза быстрее звука и значительно быстрее вращения Земли.

Абсолютный рекорд по скорости среди пилотируемых самолётов принадлежит разведчику Lockheed SR-71 Blackbird, созданному в период Холодной войны. Его титановый корпус выдерживал экстремальные температуры, возникавшие при полёте на скорости около 3200 км/ч, когда воздух вокруг нагревался до 538°C.

В 1976 году SR-71 установил мировой рекорд — 3529,5 км/ч. Если бы он мог поддерживать такую скорость без остановок, то облетел бы Землю меньше чем за 12 часов.

