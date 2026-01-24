Укр
Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

Инна Ковенько
24 января 2026, 02:22
Пингвины нуждаются в уважении к своему пространству и условиям жизни, и любое вмешательство человека может нанести вред как им, так и самим туристам.
Почему нельзя гладить пингвинов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Перья пингвинов очень плотные и смазаны жиром, прикосновение разрушает их защиту от холода
  • Пингвины обладают молниеносной реакцией и могут больно ударить клювом
  • За прикосновение или преследование пингвинов в мире предусмотрены большие штрафы

Пингвины кажутся чрезвычайно милыми и беззащитными существами. Их медленная походка на суше и внешность, напоминающая мягкую игрушку, часто вызывают у туристов желание подойти поближе, погладить или даже обнять. Однако ученые и экологи подчеркивают, что делать этого категорически нельзя, отмечает РБК-Украина.

Почему нельзя гладить пингвинов

Прежде всего стоит знать, что то, что кажется мягкой шерстью, на самом деле является невероятно плотным слоем перьев (до 30-40 штук на квадратный сантиметр). Каждая перышка смазана специальным жиром, который обеспечивает водонепроницаемость и защищает птицу от холода. Прикосновение человека может нарушить эту структуру, ведь жир с рук изменяет естественное покрытие, и пингвин рискует потерять способность сохранять тепло в ледяной воде.

Быстрая реакция и острый клюв

Хотя на суше они выглядят неповоротливыми, реакция пингвинов молниеносная. Если птица почувствует угрозу, она может ударить клювом быстрее, чем человек успеет отреагировать. Такой удар способен серьезно травмировать руку или повредить технику. Для пингвина человеческая рука — неизвестный объект, который он воспринимает как опасность.

Фактор стресса

Когда человек приближается слишком близко, сердце пингвина начинает биться в ускоренном ритме. Для птицы это сигнал о появлении хищника. В условиях дикой природы стресс заставляет тратить энергию, которая нужна для высиживания яиц или поиска пищи. В некоторых случаях испуганные пингвины даже покидают гнездо, что может стоить жизни их птенцам.

Риск инфекций

Люди могут переносить бактерии и вирусы, к которым у пингвинов нет иммунитета. В то же время сами птицы способны быть носителями опасных болезней, в частности птичьего гриппа. Поэтому контакт с ними представляет угрозу и для человека.

Договор об Антарктике: как могут оштрафовать туристов

Правила поведения с пингвинами закреплены и на международном уровне. Договор об Антарктике запрещает приближаться к птицам ближе чем на 5 метров. Если же пингвин сам подходит к человеку, стоит оставаться неподвижным и не проявлять инициативы. Нарушение этих норм строго наказывается.

В разных странах мира действуют собственные законы по защите пингвинов.

  • В Антарктике туристические операторы, входящие в IAATO, налагают штрафы, которые могут достигать тысяч долларов.
  • В Южной Африке за попытку прикоснуться к африканским пингвинам на пляже Боулдерс налагают штраф в размере 500–1000 рандов.
  • На Галапагосских островах нарушителей могут оштрафовать на 200-500 долларов или даже депортировать.
  • В Австралии и Новой Зеландии прикосновение к голубым пингвинам наказывается штрафом до 10 тысяч местных долларов, ведь эти птицы находятся под особой защитой государства.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

наука Антарктида интересные новости
