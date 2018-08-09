Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци

УЗ - монополист, который предлагает отвратительный сервис

Избавляться от иллюзий всегда полезно. Чтобы понять простую истину - «рождённый мародером эффективным менеджером быть не сможет».

У нас действительно имеется парочка успешных реформ.

Первая: резкое повышение уровня финансового довольствия государственных служащих, независимо от результатов их труда и коэффициента полезного действия и независимо от профессиональных компетенций и психического здоровья.

Вторая: убийственная страсть к показному декорированию пустоты. Обязательно нужно рассказывать нечто фантастическое, стоя на руинах, а также вовремя убирать негативные комментарии «врагов реформ» и прочих «агентов».

Так вот, легендарным уже «тендером» на обслуживание FB-странички "Укрзализныци" в 117 тысяч ежемесячных надо бы нам поставить точку в обсуждении адекватности зарплат госслужащих и наемных топов госпредприятий.

Читайте такжеВпереди мировой кризис, который ударит и по УкраинеИзвестная же риторика том, что эффективный менеджер должен получать много, оправдана только для действительно эффективных решений. Особенно в сфере сервиса. Государство же - это и есть классический сервисный агент, ключевая функция которого обеспечить комфортное проживание/перемещение любого гражданина. В свою очередь сервис - это вполне конкретные и очевидные показатели, которые можно оценить «здесь и сейчас».

А если государство не оказывает качественных услуг? И если наиболее ярко это «некачественное» проявляется на УЗ, где износ подвижного состава, вонь и грязь в вагонах, отсутсвие кондиционеров, плохие графики, дефицит персонала? Разве это не причина для нагоняя хитросделанному, но некомпетентному Евгению Кравцову (и.о. главы "Укрзализныци" - ред.)? Или это все-таки причина для новых выплат за ненужную услугу?

Ну не может столь откровенно доминировать у нас «мародёрская логика» - «нам высокий уровень зарплат и премий, а вам - вчерашний сервис с теми же недостатками, только сильно отягченный некомпетентностью новых менеджеров».

С другой стороны, мы живём во времена наглых презентаторов. Не важно, что есть на самом деле, но важно как мы себя презентуем. И точка. И все бы ничего, если рынок конкурентный и борьбу на нем ведут 10-20 частных производителей однотипного продукта. Безусловно, в таком случае нужны эффективные коммуникации, в том числе в FB.

Но УЗ - это классический монополист, предлагающий всем нам крайне омерзительные услуги. Их можно пощупать вживую и нельзя отказаться. А потому любые презентации УЗ - это банальное издевательство.

Насколько же нужно быть неадекватными, чтобы всерьез объявлять многотысячный тендер на правильное ведение FB-странички?

Ещё раз. Вопрос зарплат и премий в госсекторе - это не вопрос шариковщины. Это вопрос адекватной оценки некачественного труда. Существенных изменений к лучшему не произошло. А следовательно, игра в зарплату - это игра в раздражение общества. Умышленное или идиотское, но раздражение. И, судя по всему, тот же Кравцов не сможет в итоге получить защиту государства, когда общество предъявит ему прямой физический счёт.