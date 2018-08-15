Простой план по расколу Украины, или Зачем появился Медведчук

Михаил Подоляк

политтехнолог

15 августа 2018, 06:56

Один простенький выборный сценарий поможет запустить «раскольническую внутреннюю войну» в Украине по итогам выборов-2019...

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук может мобилизировать электорат, недовольный майданами

Лениво так наблюдая за банальными политтехнологическими историями последних дней, где ведущую партию исполнил, так и не выходя из сумрака, Виктор Владимирович Медведчук, неожиданно словил себя на мысли, что искренне влюбился в политическое фэнтези. А потому мне теперь упорно кажется, что существует один невероятный, немыслимый, но абсолютно реализуемый «кандидатский сценарий». Наш славный мирок нынче полнится от шальных денег, полезных идиотов и самых невероятных сговоров. Так, почему бы и нет?

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыДопустим, Медведчук, который имеет сегодня упорных 0,00 с чем-то процентов личной электоральный поддержки, вдруг выступает «единым кандидатом» от, скажем так, электората, который сильно не в восторге от майданной революции, живет преимущественно в центрально-восточных регионах и хочет, чтобы его «наконец услышали». От того самого электората, где вкусно пока пасутся осколки Партии регионов, бизнесовые Хомутынник с Кернесом, случайные Рабинович с Мураевым и вечно спорящие между собой части Оппозиционного блока...

После определенной кулуарной работы заинтерсантов и инвесторов прочие «восточные» кандидаты снимаются. Партийная инфраструктура Оппоблока переходит в ведение Виктора Владимировича (Сергея Левочкина при этом очень убедительно попросят об этом через Вену, а его протеже Юрия Бойко «догреют» питерские переговорщики). Ахметов немножко ломается, но и его быстро прибивают.

Под Медведчука собирают много денег внутри и ещё больше получают извне. Плюс обильно сдабривают все это соответствующей российской пропагандой.

Согласен, хотя все отдельные пункты этого плана выглядят вполне себе реализуемыми и логистически простыми, то в целом кандидатство Медведчука выглядит несколько фантазийно. Но задам простой вопрос - а почему бы нет?

Пророссийский, альтернативный, единый. С такими изначальными характеристиками он со старта берет свои 18-25% региональной поддержки. Есть сомнения? Зря. Речь ведь идёт об эмоциональном протесте. 

Впрочем, важнее кое-что иное. Подобный сценарий быстро форматирует страну на два традиционных лагеря. Что в свою очередь резко накаляет обстановку и обнуляет почти все прочие рейтинги.

С одной стороны, Медведчук мобилизует тот самый протестный пророссийский электорат. А с другой - резко накаляет околопатриотический электорат.

И если по «протестникам» все понятно, то по второй группе, патриотам, у нас возникают крутые истории. Сразу убивается концепт «Тимошенко» и ее плотно делают партнёром Медведчука. Сразу убиваются прочие мелкие конкурентные концепты типа Гриценко или Садового. Но кто единым ртом откушает весь патриотический электорат?

В любом случае, для тех же россиян этот простенький выборный сценарий поможет запустить «раскольническую внутреннюю войну» у нас по итогам выборов-2019...

Сказка - это, конечно же, ложь, но в ней намёк. В политической сказке намёк куда толще...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме: Медведчук vs "Стус": почему возник скандал вокруг фильма
Виктор Медведчук выборы 2019 Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
07:19
Путин заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
07:12
Одесская Барби взволновала подписчиков откровенным фото в купальнике
06:56
Простой план по расколу Украины, или Зачем появился Медведчук мнение
06:36
Изменщицы и скандалистки. Женщины под какими знаками Зодиака самые противные
06:14
"Сиськи как у Славы ": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов пышной грудью
05:53
Вятрович обвинил Россию в "присвоении истории" Руси
05:26
Когда и как праздновать Яблочный спас-2018
04:57
Ученые установили, как связаны секс и женский целлюлит
04:28
"Не все стоит валить на Россию": экс-посол Грузии объяснил, как страны-соседи пользуются слабостью Украины
04:03
В Полтавской области педофил надругался над 7-летней дочерью сожительницы
03:35
Названа минимальная стоимость выступления Софии Ротару
03:06
Впечатляющий рекорд: в США болид разогнали до 722 км/ч, опубликовано видео Видео
02:33
Психолог посоветовала, что делать с негативом
01:54
Родившая сына после секса с тремя парнями россиянка выясняет отцовство с полицией
01:15
Женский бюст на курьих ножках: как защитить подростков от новой суицидальной игры Момо Видео
00:47
Американская супермодель обнажила грудь в ресторане, опубликовано фото
00:17
Москва "чешет затылок" из-за враждебности Трампа после встречи с Путиным - CNN
14 августа, вторник
23:55
Обнародовано видео штурма "торнадовцев" спецназом в Лукьяновском СИЗО Видео
23:26
В Москве умер детский писатель, на книгах которого выросло несколько поколений
22:59
"Ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро снялась топлесс в провокационной фотосессии - 18+ Фото
22:53
Сенцов должен сам просить о помиловании: СМИ рассказали об ответе АП Путина матери режиссера Видео
22:19
Джордж Мартин рассказал, почему постоянно убивает персонажей в "Игре престолов" Видео
22:16
Арестованные в Украине россияне попросили Путина обменять их на украинского политзаключенного Видео
21:56
ФИФА будет наказывать за обвинения во взяточничестве - Associated Press
21:40
"Динамо" - "Славия" - 2:0, киевляне вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов Видео
21:30
НБУ выбросил на рынок 66,6 миллиона долларов для спасения гривны
21:18
Трампа высмеяли гифкой со смеющимся Путиным
21:05
Скончался известный украинский политик и писатель Степан Пушик
20:56
Отмена железнодорожного и автобусного сообщения: в РФ пригрозили Украине ответными мерами
20:37
Валютные прогнозы удручают: где и в чем украинцам лучше хранить свои сбережения Видео
20:35
В Николаеве произошел массовый мор рыбы Фото
20:24
В Нацбанке рассказали, когда Украина может получить очередной транш МВФ
19:56
В США украинец установил мировой рекорд скорости на мотоцикле
19:28
Украинский заробитчанин повесился в польской больнице - СМИ
19:20
В оккупированном террористами "ДНР" Донецке рубль рухнул сильнее, чем в РФ
19:15
"Динамо" — "Славия": видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
18:57
В Кировоградской области горе-родители морили голодом четырехлетнего сына Видео
18:56
Появились фотографии вещей, которые изъяли в бывшей камере "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО Фото
18:24
"Иловайский" отчет ООН не понравился батальону "Донбасс"
18:17
Названы знаки Зодиака, среди представителей которых больше всего маньяков
17:59
Антимонопольный комитет открыл дело на "дочку" "Нафтогаза"-оператора "трубы"
17:58
На полпути к кипячению: человечество ждут страшные муки из-за глобального потепления
17:53
Кузьме "Скрябину" было бы 50: где пройдут концерты памяти к юбилею певца Видео
17:46
Льюис и Кличко не станут боксировать, а сыграют на ринге в шахматы
17:42
В Днепре судьи "отобоярились" от уголовного дела против убитого боевика "Гиви"
17:35
"Мерзавцы звонят": муж Вайкуле рассказал, как певицу унижают после заявления по Крыму Видео
17:23
Смертельное ЧП в Борисполе - во время ремонта двух работников "Киевоблэнерго" похоронило заживо
17:11
Роковой удар молнии и десятки жертв: что известно об обрушении моста в Италии Видео
17:03
"А за колючкой небо в тучках". Для комитетов Рады закупили несколько сот метров колючей проволоки
16:52
Холодницкого уже два года охраняют восемь человек из Управления госохраны - СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять