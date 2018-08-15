Простой план по расколу Украины, или Зачем появился Медведчук

Виктор Медведчук может мобилизировать электорат, недовольный майданами

Лениво так наблюдая за банальными политтехнологическими историями последних дней, где ведущую партию исполнил, так и не выходя из сумрака, Виктор Владимирович Медведчук, неожиданно словил себя на мысли, что искренне влюбился в политическое фэнтези. А потому мне теперь упорно кажется, что существует один невероятный, немыслимый, но абсолютно реализуемый «кандидатский сценарий». Наш славный мирок нынче полнится от шальных денег, полезных идиотов и самых невероятных сговоров. Так, почему бы и нет?

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыДопустим, Медведчук, который имеет сегодня упорных 0,00 с чем-то процентов личной электоральный поддержки, вдруг выступает «единым кандидатом» от, скажем так, электората, который сильно не в восторге от майданной революции, живет преимущественно в центрально-восточных регионах и хочет, чтобы его «наконец услышали». От того самого электората, где вкусно пока пасутся осколки Партии регионов, бизнесовые Хомутынник с Кернесом, случайные Рабинович с Мураевым и вечно спорящие между собой части Оппозиционного блока...

После определенной кулуарной работы заинтерсантов и инвесторов прочие «восточные» кандидаты снимаются. Партийная инфраструктура Оппоблока переходит в ведение Виктора Владимировича (Сергея Левочкина при этом очень убедительно попросят об этом через Вену, а его протеже Юрия Бойко «догреют» питерские переговорщики). Ахметов немножко ломается, но и его быстро прибивают.

Под Медведчука собирают много денег внутри и ещё больше получают извне. Плюс обильно сдабривают все это соответствующей российской пропагандой.

Согласен, хотя все отдельные пункты этого плана выглядят вполне себе реализуемыми и логистически простыми, то в целом кандидатство Медведчука выглядит несколько фантазийно. Но задам простой вопрос - а почему бы нет?

Пророссийский, альтернативный, единый. С такими изначальными характеристиками он со старта берет свои 18-25% региональной поддержки. Есть сомнения? Зря. Речь ведь идёт об эмоциональном протесте.

Впрочем, важнее кое-что иное. Подобный сценарий быстро форматирует страну на два традиционных лагеря. Что в свою очередь резко накаляет обстановку и обнуляет почти все прочие рейтинги.

С одной стороны, Медведчук мобилизует тот самый протестный пророссийский электорат. А с другой - резко накаляет околопатриотический электорат.

И если по «протестникам» все понятно, то по второй группе, патриотам, у нас возникают крутые истории. Сразу убивается концепт «Тимошенко» и ее плотно делают партнёром Медведчука. Сразу убиваются прочие мелкие конкурентные концепты типа Гриценко или Садового. Но кто единым ртом откушает весь патриотический электорат?

В любом случае, для тех же россиян этот простенький выборный сценарий поможет запустить «раскольническую внутреннюю войну» у нас по итогам выборов-2019...

Сказка - это, конечно же, ложь, но в ней намёк. В политической сказке намёк куда толще...