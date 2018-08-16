Россию спасет новый военный бюджет Америки

На днях президент Трамп подписал новый огромный военный бюджет США на 2019 год. 719 млрд. долларов. Военный бюджет, если это не бюджет страны, собирающейся осуществлять военную агрессию, как Германия или СССР в конце 1930-х, это бюджет на охрану своего от внешних, главным образом, посягательств. О составе оборонного бюджета США и о его значении для нынешней России хорошо и подробно написал Константин фон Эггерт. Я хочу обратить внимание на иное. Что собираются охранять Соединенные Штаты, для чего тратят они такие громадные деньги?

Соединенным Штатам есть что охранять. Во-первых, свободу и благополучие своих граждан, ту демократию, которую учредили Отцы Основатели без малого четверть тысячелетия назад и которую, несмотря на тяжелейшие испытания рабством, гражданской войной, расистскими движениями, сначала белыми, а потом, порой, и черными, соблазном апартеида и принудительного социализма, американское общество смогло не только сохранить, но и расширить. Избрание чернокожего американца президентом США было триумфом эгалитаризма над расизмом и открытой демократии над манипулированием волей граждан. У этого эгалитаризма и этой демократии в мире очень много врагов. И в первую очередь, это режимы, отказывающие своим гражданам и в равенстве, и в самоуправлении. Как сосуды с разным давлением надо отделять друг от друга, чтобы более высокое давление не упало, так и демократическое государство надо отделять от авторитарных и тоталитарных режимов, чтобы они не пожрали его и не растворили в своей бездонной утробе. Американцы защищают свое право быть равными и свободными. Свободными не от других стран, а свободными, в первую очередь, самим по себе, самим строить и организовывать свою жизнь от семейного уровня, до уровня общенационального.

Читайте такжеКак Россия ответит на новые санкции США, и при чем тут УкраинаВо-вторых, американцы оберегают свое право жить богато. Трудолюбием, умом, правильно организованной государственностью и экономикой США создали огромное общество общественного благоденствия с развитой социальной защитой. Четверть всего мирового общественного продукта, самые совершенные технологии производят Соединенные Штаты. Деспотические режимы по всему миру, обеспечивающие изобилие для узкого слоя приближенных к тирану лиц, но держащие народ в бедности и незащищенности, желали бы поживиться богатствами Америки, да руки коротки. Вооруженные силы США создают неприступную стену.

В-третьих, Америка защищает не только саму себя. Демократические и свободные общества по всему миру рассчитывают на её могучую защиту. Европейский Союз, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия находятся под американским «зонтиком». После 1945 года именно США являются гарантом благоденствия всего свободного мира. И одна за другой страны входят в этот мир, вырываясь из тенет авторитаризма и тирании. Нацистская Германия и фашистская Италия, империалистическая Япония, Испания и Португалия, Южная Корея, Тайвань, страны бывшей коммунистической Европы. На нелегком пути построения свободного общества после десятилетий, а то и веков деспотии их ждет поддерживающая рука Соединенных Штатов. Когда-то план Маршалла создал послевоенную мирную Европу и открыл двери к ее процветанию. Теперь эти же двери открыты для многих иных народов. Но экономическая поддержка ничего бы не стоила, если бы одновременно с ней не оказывалась и военная защита союзникам. Богатство и сила Америки создали современный свободный мир. Так что Соединенным Штатам есть, что защищать, и свои деньги на военные нужды американские граждане тратят не зря.

Но и Россия ныне тратит огромные деньги на военные нужды. Именно новые военные расходы заставляют поднимать НДС, увеличивать порог выхода на пенсию, экспроприировать «сверхдоходы» крупнейших компаний. Валовый национальный продукт России в 12 раз меньше американского и в 25 раз меньше суммарного валового продукта США и их союзников, а на военные нужды надо тратить соизмеримые суммы. Иначе защитить себя Россия не сможет – останутся только мультфильмы про гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Вот и предлагают россиянам повестку бедности в обмен на военную силу «державы». Но что должны защищать соизмеримые с американскими вооруженные силы России? Они должны защищать авторитарный режим, властную вертикаль, выстроенную Путиным, должны защищать полное отсутствие демократии и постоянное попрание всех гражданских и политических свобод. То есть они должны защищать тиранию. Не свободу граждан, а произвол тирана.

Российские вооруженные силы должны защищать колоссальные природные богатства РФ, от которых только жалкие крохи достаются ее гражданам, а остальное приватизировано «узкой элитой» близких к тирану лиц и самим тираном. То есть войска РФ защищают богатства, только называемые национальными, а на самом деле, частные сокровища небольшой группы лиц. США вовсе не собираются отнимать российскую нефть и газ – они не отняли природные богатства ни у маленького Кувейта, ни у Саудовской Аравии, ни у Норвегии – их народы живут богато. Богатства россиян отняли у них их правители и присвоили себе, как и их свободу. Так что, российская армия защищает право властителей России узурпировать свободу и невозбранно обворовывать нас. Но россиян она не защищает.

Читайте также"Рассмешили искандеры": о тихой истерике в России из-за "адских" санкцийПодобно США Россия также защищает союзников, но каких союзников? Это Северная Корея, Иран, режим Асада, Зимбабве, Венесуэла, ни кем не признанные анклавы в Грузии, Украине, Молдавии, и, в той степени в какой он нуждается в РФ – коммунистический Китай. Быть может еще Белоруссия и Казахстан? Но оба диктатора - и Назарбаев и Лукашенко – боятся Путина больше, чем надеются на него. Других союзников у России нет. Скажи мне, кто твой друг – и я скажу – кто ты. Россияне отдают Путину последние деньги, чтобы он защищал от гнева сирийских граждан Асада в Сирии, помогал аятоллам и Ким Чен Ыну обходить санкции и гнобить собственные народы, снабжал оружием нищие, при всех когда-то несметных богатствах,Венесуэлу и Зимбабве.

Так что и США и Россия тратят очень большие деньги на оборону, но США – на оборону демократии, равенства и гражданской свободы американских граждан и их союзников, а Россия – на оборону Путина и богатств его клики, на оборону тирании и произвола, унизительной бедности и бесправности россиян, и на удержание власти такими же тиранами и олигархическими кликами в Северной Корее, Иране, Сирии, Китае, Венесуэле, Зимбабве, Белоруссии, Казахстане, странах Средней Азии.

И это трагическое и, безусловно, проигрышное и разорительное для России противостояние могут прекратить только граждане России, когда присоединяться к обществам демократическим и свободным, восстановят свою Конституцию и права, заставят российские национальные богатства служить им, а не безумным клептоманическим прихотям тирана и его дружков. Тогда США и страны Европы станут им союзниками, а нынешние союзники – главной опасностью. Но от них россияне будут надежно защищены объединенной мощью развитого демократического мира, частью которого, по естеству, они давно должны бы быть.

Новый военный бюджет Америки – это благо для будущей свободной России. Надежная защита свободной, творчески могучей и богатой части мира сохраняет для россиян возможность присоединиться к нему. И осуществление этой возможности зависит только от граждан РФ.