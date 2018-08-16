Как Запад толкает Путина на агрессию

Россия вопринимает призывы к диалогу как слабость / Vesti-ua.net

Говорили вчера с представителями одной западной структуры, в названии которой есть что-то о диалоге, а в миссии – "урегулировании конфликтов".

У нас с "диалогом" концептуальная ловушка. В Украине немного понимают, что политический Запад – это толерантность, компромисс, а затем – диалог. Они на Западе тоже умеют воевать и враждовать. Давно этого не делали всерьез и на собственной территории, не хотят, но умеют. Однако даже концепция самообороны и войны в их понимании не делает концепцию диалога менее актуальной.

Читайте такжеЖесть останется надолго: для России наступила расплата за непростительную ошибкуПолитический Восток, грубым представителем которого на сегодня является Россия, воспринимает же диалог, не как суть и квинтэссенцию политики, а только как часть одного из инструментов политики и войны – обмана.

Кстати, эта проблема существует и в украинской внутренней политике. Мы все еще не собираемся друг с другом договариваться, а питаем надежды или заставить, или обмануть. Но, это как говорится – наши внутренние проблемы, касающиеся мира только в период переговоров с МВФ.

В отношении России все хуже. Диалог, как часть стратегии обмана, используется Россией в отношениях со всеми внешними партнерами и считается нормой российской элитой и широкими массами (и на внутренний, и на внешний аренах). И поскольку к диалогу россияне склонны прибегать исключительно в рамках поиска оптимального способа победить "партнера", искренние западные приглашение к диалогу они воспринимают как проявление слабости или попыток компенсировать недостаток воли или ресурсов противостоять России. Итак призывы к диалогу – это приглашение для России нагнетать давление.

И Запад, раз за разом, призывая Путина к диалогу, только ухудшает свою и нашу ситуацию.

Также Россия активно использует призывы к диалогу для подавления настороженности, готовности и воли противника к сопротивлению и самозащите. Все призывы "голубей мира" в Украине являются ничем иным, как способом демотивации украинцев защищать себя – "какой смысл в войне, которая все равно закончится миром? Нужно договариваться".

Это создает иллюзию, что чем больше диалога и переговоров, тем меньше войны. Но невозможно договориться с тем, кто не хочет и не собирается выполнять договоренности.

Читайте такжеКак Россия ответит на новые санкции США, и при чем тут УкраинаПоэтому на сегодня единственной темой, которую я бы продвигал в "диалоге" с россиянами, вопрос "на каких условиях Россия готова взять на себя ответственность за войну в Украине"?

Это является ключевой проблемой. Пока Россия не согласится с тем, что она ответственна за эту войну, никакого мира и договоров с ней быть не может. Точнее может. Но эти договоры мало чем будут отличаться от Переяславского договора – и по сути, и по последствиям для Украины.

Наши западные гости вчера кивали. Ну, дай Бог.