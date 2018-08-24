Независимость в цифрах

До Майдана Россия доминировала в украинском экспорте. Туда продавалось от четверти до одной трети товарного экспорта. А покупатель всегда прав. И нам диктовали условия. Куда вступать, а куда не вступать, куда продавать, а куда не продавать, кого поддерживать в международных организациях.

Чтобы мы не расслаблялись, каждый квартал всплывала мерзкая рожа росгигиенфюрера Онищенко и рассказывала о плохих украинских сырах или канцерогенных конфетах Рошен. И сакции, санкции, санкции.. Была ли это независимость? Нет.

Именно из-за давления России Янукович отказался от ассоциации с ЕС. Украинский президент сделал то, чего хотела Россия, а не украинский народ. Это был позор.

Сегодня мы празднуем День Независимости и гораздо ближе к ней, чем были 5 лет назад. По итогам первого квартала 2018 доля товарного экспорта в Россию упала почти в 4 раза в сравнении с первым кварталом 2013 – до 7,8% от всего экспорта Украины. Это по прежнему много, но в январе-апреле в Россию экспортировано товаров на 1,2 млрд долларов, а в ЕС – на 6,6 млрд. Почти в 6 раз больше!

Теперь потеря российского рынка не выглядит катастрофой. Все, что могло случиться плохого, случилось. Но мы выстояли. Не замерзли. Не разорились. Мы сами определяем, с кем дружим и торгуем. Вот это и есть настоящая Независимость. С чем всех нас и поздравляю!! Слава Україні!!