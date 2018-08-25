Мы состоялись как прекрасная страна

Помните такой киноэпизод, когда немного подвыпивший лектор задавал себе и окружающим этот сакраментальный вопрос. А поскольку, это была середина прошлого века, то можно было смело ответить, что правильного ответа не знает никто, а потому принимается любой. К чему это я?

Да просто провел параллели с главным вопросом последнего десятилетия, который мы все задаем друг другу. Является ли Украина по-настоящему, независимым государством. По всем внешним признакам, вроде бы да. И Акт о Независимости давно подписан, и Герб свой есть, и Флаг, и Гимн, и национальная валюта, и границы (с границами, правда, в последние годы есть проблемы, но это немного другая история...) Выходит, что с одной стороны Украина действительно самостоятельное и независимое государство. Казалось бы, именно 24 августа можно смело отмечать этот Праздник.

Однако, если посмотреть на понятие независимости государства немного глубже и под другим углом, то выявится, что Украина, по крайней мере в последние несколько лет, находится под неусыпным оком наших североамериканских соседей, которые с каждым днем наращивают свое "присутствие" и усиливают свой контроль над нашей страной. Причем, контроль всесторонний. И политический, и финансово-экономический, и военный. Назначение и увольнение министров, создание всевозможных антикоррупционных структур с целью контролировать коррупцию и коррупционеров, лоббизм через грантовые организации поставщиков медикаментов, принуждение к сотрудничеству с МВФ на невыгодной Украине условиях, написание под диктовку многих Законов, превращающих Украину в аграрный придаток и лесопильню, и, наконец, использование нашей территории для своих военно-политических разборок с Россией.

Далее. Не знаю, как там сегодня с жизнью на Марсе, но отсутствие закрытых границ и полная энергетическая зависимость от Москвы с одной стороны, и тотальная политическая зависимость от Вашингтона - с другой, не позволяют сегодня Украине вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику и управлять своими ресурсами и недрами.

Без "советов" из Американского Посольства не решается ни один вопрос. В часы наиболее важных голосований в Парламенте, именно Посол США Йованович определяет правильность и нужность тех или иных голосований, и мягко принуждает несогласных украинских парламентариев к правильному и нужному в Вашингтоне решению. И Президент, и Премьер, показательно демонстрируют свою "привязанность" к позиции Белого Дома, даже если эта позиция вредит нашей стране. Дорогой уголь и сверх дорогих тепловозов, наряду с правительственным десантом "реформаторов" во главе с Яресько, Абромавичусом, Гонтаревой, Супрун, Омеляном и другими деятелями, лишь подтверждают унизительную форму общения двух государств.

Что же касается влияния на финансовую политику Киева МВФ и других американских доноров, то именно в этом, совершенно невыгодном для нашей страны сотрудничестве, и кроется наиболее уязвимый для Украины и опасный для независимости государства фактор нестабильности и несамостоятельности. Внешнее управление над Украиной приобретает все более отчетливые и уже мало кем скрываемые очертания. Наши кураторы из-за океана давно уже не прячут своих намерений превратить Украину в свою подотчетную и полностью подконтрольную территорию с абсолютно подконтрольной властью, на которой можно проводить различные эксперименты, под благовидными лозунгами борьбы за демократию и Независимость...

Даже в предыдущее десятилетие, когда Украина была в фарватере зависимости от России, и в Москве рассматривали нашу страну, как "младшего брата" и пыталась так же контролировать все текущие процессы, такого тотального и неприкрытого давления из вне, которое испытывает Украина сегодня, никогда не было.

И все же, друзья, я хочу поздравить всех нас с этим Днем. Как прекрасная страна и независимый и талантливый народ, мы все же состоялись. Теперь нам осталось состояться, наконец, как Независимое государство, которое будут уважать в мире, и которым будут гордиться украинские граждане... И у нас обязательно будет такой шанс. В марте 2019 года....