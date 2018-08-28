Россия переходит на военное положение

Андрей Головачев

политический эксперт

28 августа 2018, 16:45

Для начала РФ будет сокращать импорт из Украины.

Близкая к Кремлю газета "Взгляд", анализируя законопроект США "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля", пришла к выводу, что для того чтобы выжить:

России придется строить внутреннюю и внешнюю политику страны, исходя из условий военного положения

О неизбежности такого шага я написал еще в апреле этого года. Это было нетрудно спрогнозировать, потому что в апреле Россия стала избавляться от американских долговых бумаг и переводить ЗВР в золото, готовясь к выходцу из долларовых расчетов. Это все означало перевод экономики России на военно-мобилизационные рельсы.

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Вызвать полный коллапс российской экономики Запад может только, если разработает программу постепенного отказа от российской нефти. Скажем, свести закупки нефти в течении 5 лет до нуля. Это вполне можно реализовать. Но пока Запад на это не решается, потому что Россия может посчитать такой шаг, как casus belli.

Впрочем, ничего хорошего, как некоторые думают, все это Украине не предвещает. Коллапс экономики России будет означать почти автоматический коллапс и экономики Украины. А для начала Россия будет сокращать импорт из Украины, по причине отсутствия долларов и платить Украине рублями. Хотите берите - хотите нет.

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Новость в спецтеме:"Адские" санкции США против России
Россия санкции Доллар США Андрей Головачев
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