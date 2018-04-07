Россия на пути к фашистской экономике

Андрей Головачев

политический эксперт

7 апреля 2018, 17:36

В условиях той экономической изоляции, у Путина не останется другого варианта, как переходить к модели мобилизационной экономики муссолиниевского типа.

Санкции, которые американский Минфин ввел против "друзей Путина", в этот же день обрушили акции принадлежащих российским олигархам компаний. Так, бумаги крупнейшего в России производителя алюминия Русал (Дерипаска) рухнули на 15 % на Московской бирже, понизив стоимость компании на 60 млрд рублей. Акции En+ (также Дерипаска) упали почти на 20% за три часа торгов. Очевидно, под удар также попадет " Норильский никель",в котором Дерипаска владеет 27.8%.

Ситуация для Дерипаски усугубляется еще тем, что его компании обременены огромный долговой нагрузкой (7,6 млрд долларов у "Русала" и 11,6 млрд долларов у En+), а режим санкций США прямо запрещает какое либо сотрудничество с компаниями, в которых есть активы Дерипаски.

Подобная же судьба будет ждать и второго крупнейшего олигарха в России Виктора Вексельберга с его компанией Ренова и всех остальных " приговоренных".

Объемы убытков будут составлять десятки миллиардов долларов. Финансировать убытки для них на рынке заимствований будет уже невозможно. Это означает, что все убытки будет компенсировать российский бюджет. Больше некому. В России и сейчас 70% всех собираемых налогов приходится на государственные компании. А после введения санкций со стороны США государство официально станет собственником абсолютно всех базовых отраслей экономики в России: нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, энергетики, машиностроение, ВПК, химической и т.д.

В условиях той экономической изоляции, которую США готовит для России, у Путина не останется другого варианта, как переходить к модели мобилизационной экономики фашистского (муссолиниевского) типа: опора на собственные силы, объединение вокруг вождя, милитаризации экономики, культивирование оборонного сознания, корпоративизм и т.д. т.п. Так оно и произойдет в ближайшие 4-5 лет. По улицам начнут маршировать крепкие ребята с угрюмыми лицами.

Российский народ, для которого жизнь в спокойной нормальной стране неинтересна и для которого, как известно, "понты дороже денег", примет это все с понимаем - не в первой. Жизнь наполниться понятным смыслом, за что, собственно, недавно и проголосовали.

Интересно еще вот что. Как объяснил Минфин США, - санкции водились против российских олиграхов, чиновников и компаний, в ответ на аннексию Крыма, помощь Асаду, кибератаки, вмешательство в выборы США и разжигание насилия на востоке. Украины . Масштаб и глубина обвинений столь велики, что Путин просто не в состоянии удовлетворить требования США даже теоретически без того, чтобы не быть удушенным своими силовиками. Поэтому процесс пойдет до конца, т.е. до превращения России во второй Иран. Союз России, Ирана и Китая, как защитная реакций от США, становиться просто уже неизбежным и естественным . Мир снова возвратился к противостоянию блоков, как имело место накануне первой и второй мировых войн. И поэтому третья мировая война также неизбежна.

Что заставило Белый Дом именно сейчас начать вводить реально болезненные санкции против российской экономики? Причин скорее всего несколько. Но главная, на мой, взгляд, это надавить на Германию, чтобы она все таки отказалась от Северного потока-2. Для Америки это вопрос принципа, который должен ответить- в состоянии ли США по прежнему контролировать Германию и Европу в целом или уже нет. Накануне войны важно поставить вопрос ребром. Уверен, Штаты жестко нагнут немцев.

Принципиально уже понятно, что России не удастся избежать экономического удушения. Вопрос не в этом. Главная интрига заключается в том, какие ответные меры предпримет Путин. Пойдет ли он на арест американских активов в России, что может просто обрушить мировые финансовые рынки? Мой прогноз: до чемпионата по футболу не пойдет, а потом предпримет симметричные меры.

Интересная деталь: в ответ на новые угрозы Трампа еще на 100 млрд долл увеличить тарифную нагрузку на китайские товары, Поднебесная намекнула, что результатом этого будет обвал финансовых рынков. Почему? - не пояснила, но всем и так понятно, что в мире вслед за торговой войной начнется валютная, а затем и горячая.

А что же делают украинские власти в этих условиях? Какую политику они проводят в это тревожное, по сути, предвоенное время ? Увы, власти вообще уже не ведают, что творят в своем желании любой ценой удержатся у власти, хоть на день.

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия США Китай Дональд Трамп Владимир Путин Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять