Россия на пути к фашистской экономике

Санкции, которые американский Минфин ввел против "друзей Путина", в этот же день обрушили акции принадлежащих российским олигархам компаний. Так, бумаги крупнейшего в России производителя алюминия Русал (Дерипаска) рухнули на 15 % на Московской бирже, понизив стоимость компании на 60 млрд рублей. Акции En+ (также Дерипаска) упали почти на 20% за три часа торгов. Очевидно, под удар также попадет " Норильский никель",в котором Дерипаска владеет 27.8%.

Ситуация для Дерипаски усугубляется еще тем, что его компании обременены огромный долговой нагрузкой (7,6 млрд долларов у "Русала" и 11,6 млрд долларов у En+), а режим санкций США прямо запрещает какое либо сотрудничество с компаниями, в которых есть активы Дерипаски.

Подобная же судьба будет ждать и второго крупнейшего олигарха в России Виктора Вексельберга с его компанией Ренова и всех остальных " приговоренных".

Объемы убытков будут составлять десятки миллиардов долларов. Финансировать убытки для них на рынке заимствований будет уже невозможно. Это означает, что все убытки будет компенсировать российский бюджет. Больше некому. В России и сейчас 70% всех собираемых налогов приходится на государственные компании. А после введения санкций со стороны США государство официально станет собственником абсолютно всех базовых отраслей экономики в России: нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, энергетики, машиностроение, ВПК, химической и т.д.

В условиях той экономической изоляции, которую США готовит для России, у Путина не останется другого варианта, как переходить к модели мобилизационной экономики фашистского (муссолиниевского) типа: опора на собственные силы, объединение вокруг вождя, милитаризации экономики, культивирование оборонного сознания, корпоративизм и т.д. т.п. Так оно и произойдет в ближайшие 4-5 лет. По улицам начнут маршировать крепкие ребята с угрюмыми лицами.

Российский народ, для которого жизнь в спокойной нормальной стране неинтересна и для которого, как известно, "понты дороже денег", примет это все с понимаем - не в первой. Жизнь наполниться понятным смыслом, за что, собственно, недавно и проголосовали.

Интересно еще вот что. Как объяснил Минфин США, - санкции водились против российских олиграхов, чиновников и компаний, в ответ на аннексию Крыма, помощь Асаду, кибератаки, вмешательство в выборы США и разжигание насилия на востоке. Украины . Масштаб и глубина обвинений столь велики, что Путин просто не в состоянии удовлетворить требования США даже теоретически без того, чтобы не быть удушенным своими силовиками. Поэтому процесс пойдет до конца, т.е. до превращения России во второй Иран. Союз России, Ирана и Китая, как защитная реакций от США, становиться просто уже неизбежным и естественным . Мир снова возвратился к противостоянию блоков, как имело место накануне первой и второй мировых войн. И поэтому третья мировая война также неизбежна.

Что заставило Белый Дом именно сейчас начать вводить реально болезненные санкции против российской экономики? Причин скорее всего несколько. Но главная, на мой, взгляд, это надавить на Германию, чтобы она все таки отказалась от Северного потока-2. Для Америки это вопрос принципа, который должен ответить- в состоянии ли США по прежнему контролировать Германию и Европу в целом или уже нет. Накануне войны важно поставить вопрос ребром. Уверен, Штаты жестко нагнут немцев.

Принципиально уже понятно, что России не удастся избежать экономического удушения. Вопрос не в этом. Главная интрига заключается в том, какие ответные меры предпримет Путин. Пойдет ли он на арест американских активов в России, что может просто обрушить мировые финансовые рынки? Мой прогноз: до чемпионата по футболу не пойдет, а потом предпримет симметричные меры.

Интересная деталь: в ответ на новые угрозы Трампа еще на 100 млрд долл увеличить тарифную нагрузку на китайские товары, Поднебесная намекнула, что результатом этого будет обвал финансовых рынков. Почему? - не пояснила, но всем и так понятно, что в мире вслед за торговой войной начнется валютная, а затем и горячая.

А что же делают украинские власти в этих условиях? Какую политику они проводят в это тревожное, по сути, предвоенное время ? Увы, власти вообще уже не ведают, что творят в своем желании любой ценой удержатся у власти, хоть на день.

Андрей Головачев, политический эксперт