Как в "ДНР" за 11 минут произошел переворот

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 сентября 2018, 11:52

Москва оперативно заменила марионетку в Донецке.

Захарченко, Пушилин
Пушилин сменил Захарченко на посту "главаря ДНР" / vedomosti-ua.com

Изгнание из Донецка соратников погибшего "главы" группировки "ДНР" Александра Захарченко произошло за считанные часы, а то и минуты. Еще утром в пятницу, 7 сентября, исполняющим обязанности "главы республики" считался "вице-премьер" Дмитрий Трапезников. Но потом состоялось заседание "народного совета", на котором "главой республики" был провозглашен "спикер" этого фейкового органа Денис Пушилин.

Заседание продолжалось, между прочим, всего 11 минут. А через несколько часов после заседания стало известно и о новом составе "правительства ДНР" и о том, что два бывших "вице-премьера" - Трапезников и Александр Тимофеев - выехали (вывезены?) в Россию. А через несколько часов соратников Захарченко стали обвинять в краже государственной собственности.

Читайте такжеПутинская братва спалилась на убийстве ЗахарченкоПереворот в "ДНР" стал свершившимся фактом. И на этом фоне устранение Александра Захарченко выглядит всего лишь первым актом этого переворота в нескольких действиях - особенно если знать о напряженных отношениях Захарченко и Пушилина. Последний теперь имеет все шансы стать наследником вовремя взорванного в кафе "Сепар" "бати".

Пушилин, между прочим, стал первым лидером "ДНР", но после того, как в Москве сделали выбор в пользу Захарченко, был вынужден уйти в отставку и долгое время довольствовался незначительными должностями в руководстве "республики". Реванш этот конкурент Захарченко взял только сейчас, после устранения бывшего "главы республики".

Кстати, еще одна важная деталь. "Избранию" Пушилина предшествовала публикация агентством ТАСС интервью политолога Алексея Чеснакова. Чеснаков, впрочем, очень условный политолог. Его считают представителем фактического куратора оккупированного Донбасса, помощника президента России Владислава Суркова. И вот Чеснаков усомнился в легитимности Трапезникова, заявил о легитимности "народного совета" во главе с Пушилиним - и надо же, не ошибся в своем прогнозе!

Читайте также"Вялотекущий гнойник": что ждет Донбасс после ликвидации ЗахарченкоТак что если нужно было продемонстрировать полную зависимость "власти ДНР" даже от окрика "политолога" из Москвы, то следует признать, что в Чеснакова все получилось.

И еще одна важная деталь донецкого переворота. Для того, чтобы предоставить солидность своей очередной марионетке, в Москве решили провести выборы "главы ДНР" - решение об этом тоже принял "народный совет". Но если "выборы" состоятся, это будет означать фактический отказ России от Минска. Потому что в Минских соглашениях однозначно записано, что любые выборы на оккупированных территориях проводятся по украинскому законодательству украинским Центризбиркомом. Но ради устранения Захарченко и его группы, в Москве решили не обращать внимания на собственную "преданность" Минску. Впрочем, уже не впервые.

Виталий Портников , журналист, для Радио Свобода

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
ДНР Виталий Портников переворот Александр Захарченко Денис Пушилин
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