Эксперт объяснил, о чем свидетельствует назначение Пушилина главарем "ДНР"

Назначение Дениса Пушилина главарем "ДНР" свидетельствует о то, что началась реализовываться идея РФ о замораживании конфликта, считает эксперт / dan-news.info

Назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы "ДНР" свидетельствует о то, что началась реализовываться идея Российской Федерации о замораживании конфликта на Донбассе.

В ближайшее время ожидается интенсификация замораживания конфликта, этот процесс будет продолжаться до Нового года, написал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в блоге на "Обозревателе".

"… назначение Пушилина говорит о том, что началась реализовываться идея РФ о замораживании конфликта. Поэтому был назначен человек, у которого руки не по локоть в крови, идеолог", — отметил автор.

Читайте такжеЭксперт назвал причину ротации в руководстве "ДНР"По его словам, идеологов назначают для того, чтобы в столице Беларуси Минске во время переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ — Ред.) с ними могли вести какой-то диалог.

"Вы прекрасно понимаете, что диалог с людьми, которые убивали украинских солдат, украинских граждан, естественно, никто со стороны украинской власти вести не мог", — добавил Стариков.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.

В тот же день и.о. главы псевдореспублики стал Дмитрий Трапезников, который был заместителем председателя "Совета министров". Позже — 7 сентября так называемый "Народный совет" террористической "ДНР" избрал и.о. главы "республики" Дениса Пушилина.