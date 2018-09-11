Как в Одессе отмазывают очередного мажора-убийцу

Олег Семиренко - виновник ДТП в Одессе / 048.ua

Очередное ужасное ДТП. С многочисленными случайными жертвами. На этот раз в Одессе. Резвый, отмороженный и слегка обдолбанный юноша усилено "тренировал" свой БМВ для участия в стритрейсе и устроил, простите за прямолинейность, обильную смертельную жатву из стоящих на остановке.

Подумаешь, всего лишь люди-кегли для столь важного члена нашего сообщества как обдолбыш на суперкаре. Разве жалко их? А дальше? Дальше все как всегда...

Практически молниеносно юноша на БМВ, некий Олег Семиренко, попадает в... "программу защиты полицией". И тут же на полную включается стандартный, тщательно отработанный алгоритм. Жесткие комментарии шокированной общественности, которые напрочь игнорируют официальные органы. Чуть позже, правда, в сети появляются ботики, которые начинают заунывное - "зачем вы мутите воду, все будет по закону.

Читайте также"Смотри, гад, что ты наделал!": в Одессе устроили самосуд после кошмарной аварииВременное закрытие парня. Но это, скорее, нужно для его же безопасности. После начинает "работать" максимально затянутое из-за экспертиз следствие. В это время идёт жесточайшая торговля по выкупу заблудшей души автоубийцы и истерическая чистка всех его предыдущих геройских видео с нарушением ПДД.

В итоге - ничего, ни малейшего наказания, условное порицание. Почему я в этом уверен? Островский на Хаммере, убивший девочку, уже увяз в экспертизах и скоро будет доказано, что погибшая девочка сама догнала авто... Зайцева практически оправдана в "пользу" Дронова... Берсанов, убивший в той же Одессе троих, легко скрывается. Толстошеев, убивший женщину, третий год не имеет никакого статуса. Енгибарян, убивший на пешеходном перекрёстке парнишку, освобождён от наказания прямо в зале суда...

Десятки отличных сделок. Теневых. Алгоритм всегда один и то же и зависит только от резонанса. Чем он выше, тем дольше период экспертиз и дороже итоговый "выкупной".

Это и есть саморазрушение государства. Потому что куда проще выкупить убийцу, чем добиться элементарного наказания. По сути, мы имеем сегодня государство, которое идеально научилось продавать только один тип услуг - "отмазывание". Количество Читайте такжеКошмарное ДТП в Одессе: в сети опубликовали видео авариитрупов, цинизм преступления, его очевидность не имею никакого значения. Выкупить с "рынка убийц" можно любого демона. И при этом он (демон) или его поддержка получают возможность бить или пугать свидетелей, системно уничтожать доказательства, угрожать масс-медиа, а в какой-то момент уже сами силовики начинают играть на стороне убийцы.

Государство начинается с гарантий. Даже не со справедливости для всех. Но с гарантий того, что хотя бы показательные убийства получат надлежащие оценки. Но, если государство безжалостно продаёт трупы погибших, то оно быстро идёт к неизбежному финалу. К тому самому, где родственники погибших кроваво самосудят и тех, кто убивает, и тех, кто их отмазывает. И им будет плевать на pr-трубадуров, игриво рассказывающих о невиданном росте зарплат до 4200. Простой совет розовым мальчикам в революционных кожанках - ещё циничнее отмазывайте дорожных убийц.