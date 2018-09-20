Главный вывод из скандала с венгерскими паспортами

Украинцы массово получает венгерские паспорта / immigrant.today

Интересно, а когда украинское гражданство давали Михеилу Саакашвили или там Натальи Яресько, шампанское и гимн были? Или сэкономили? Ну, может хоть розочку или коробку шоколадных конфет от национального производителя?

Нет, я понимаю, что более целесообразно сравнивать видео с церемонии приема в венгерское гражданство в венгерском консульстве в Берегово с практикой раздачи украинских паспортов в молдавском Приднестровье. Был такой грех. Чего уж там.

Я ни в коем случае не защищаю Венгрию. Года за два до нынешнего украинского-венгерского скандала я даже публично как-то заметил, что заявление руководителя Читайте такжеГенерал-разведчик предупредил: Венгрия проводит скрытую оккупацию Закарпатьяразведки Венгрии в их парламенте о том, что на территории Украины Венгрия будет делать то, что сочтет нужным, независимо от мнения украинских властей, свидетельствует лишь об одном - он не боится потерять нескольких своих сотрудников.

То, делать что-то нужно - это очевидно. Но что?

После возможной высылки из Украины венгерского консула в консульстве в Берегово произойдет лишь два изменения: приедет новый консул и никто никогда больше не сможет войти на территорию этого диппредставительства со скрытой камерой. Ну, еще к шампанскому будут подавать бутерброды. Но это неточно.

А паспорта будут выдавать дальше. И если вдруг это прекратится на территории Украины, то однозначно будет продолжаться в Венгрии. Готов поспорить, что желающих получить венгерское гражданство в Закарпатье от того меньше не станет.

И вот это "больше Украины" кроме "меньше венгерских паспортов" еще что-то значит?

В чем стратегия? Останемся на уровне тактики - переговоры, встречи, визиты и твиттер-обиды и публичные депортации?