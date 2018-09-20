Главный вывод из скандала с венгерскими паспортами

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

20 сентября 2018, 11:02

После высылки консула Венгрия вряд ли прекратит выдачу венгерских паспортов украинцам.

Паспорт, Венгрия
Украинцы массово получает венгерские паспорта / immigrant.today

Интересно, а когда украинское гражданство давали Михеилу Саакашвили или там Натальи Яресько, шампанское и гимн были? Или сэкономили? Ну, может хоть розочку или коробку шоколадных конфет от национального производителя?

Нет, я понимаю, что более целесообразно сравнивать видео с церемонии приема в венгерское гражданство в венгерском консульстве в Берегово с практикой раздачи украинских паспортов в молдавском Приднестровье. Был такой грех. Чего уж там.

Я ни в коем случае не защищаю Венгрию. Года за два до нынешнего украинского-венгерского скандала я даже публично как-то заметил, что заявление руководителя Читайте такжеГенерал-разведчик предупредил: Венгрия проводит скрытую оккупацию Закарпатьяразведки Венгрии в их парламенте о том, что на территории Украины Венгрия будет делать то, что сочтет нужным, независимо от мнения украинских властей, свидетельствует лишь об одном - он не боится потерять нескольких своих сотрудников.

То, делать что-то нужно - это очевидно. Но что?

После возможной высылки из Украины венгерского консула в консульстве в Берегово произойдет лишь два изменения: приедет новый консул и никто никогда больше не сможет войти на территорию этого диппредставительства со скрытой камерой. Ну, еще к шампанскому будут подавать бутерброды. Но это неточно.

А паспорта будут выдавать дальше. И если вдруг это прекратится на территории Украины, то однозначно будет продолжаться в Венгрии. Готов поспорить, что желающих получить венгерское гражданство в Закарпатье от того меньше не станет.

И вот это "больше Украины" кроме "меньше венгерских паспортов" еще что-то значит?

В чем стратегия? Останемся на уровне тактики - переговоры, встречи, визиты и твиттер-обиды и публичные депортации?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
паспорт Венгрия Богдан Яременко Павел Климкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:49
"Как может Басков кататься в говне?": Юрий Лоза отреагировал на видеоизвинение Киркорова и "золотого голоса"
11:42
Валенсия - Ювентус. Туринцы без удаленного и плачущего Роналду вырвали победу в Лиге Чемпионов: видео голов Видео
11:06
Порошенко признал "объективное недовольство" украинцев его президентством
11:03
Москва на вершине. В "Укрзализныце" рассказали о самых убыточных и самых прибыльных поездах
11:02
Главный вывод из скандала с венгерскими паспортами мнение Видео
10:35
Девушка дня Instagram: красотка с татуировками Лоуренс Бедард Фото
10:33
Примут ли Украину в ЕС? мнение
10:27
Раздача венгерских паспортов на Закарпатье. У Москаля прокомментировали ситуацию
10:25
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
10:00
Эксперт рассказал, в какую ситуацию угодит РПЦ после предоставления томоса украинской церкви
09:39
"Поступить как Сталин". Жириновский призвал Путина развязать новую мировую войну из-за сбитого "Ил-20" Видео
09:39
В Киеве спящий за рулем коп протаранил пять авто
09:37
Рабинович обвинил власть в сговоре с МВФ о повышении цены на газ
09:25
Порошенко ищет благословления Путина на новый срок мнение
09:03
Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция Асада
08:48
Суд "выписал" многолетний тюремный срок офицеру-ветерану АТО, зарезавшему человека у маршрутки
08:26
Госсекретарь США Помпео описал путинскую Россию одним словом
08:09
Трамп назвал "худшую ошибку" в истории США
08:09
Подорожание газа: как власть делает из украинцев оленей мнение
07:52
Посол Палестины осадил российские СМИ за фейк о "признании" Крыма
07:47
Рождество Пресвятой Богородицы-2018: что нужно и что нельзя делать в этот день Видео
07:35
Путин - неудачник мнение
07:21
Украинский генерал назвал опасные последствия разрыва "дружбы" с РФ
07:12
Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
06:56
Порошенко вручил судьбу Украины куму Путина мнение
06:38
Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборот
06:19
"Волочкова нервно курит в сторонке!": Надежда Мейхер поразила Сеть шпагатом
06:02
МВФ дал прогноз по экономике Украины на ближайшие пять лет
05:51
Секс-терапевт рассказала, сколько людям стоит иметь сексуальных партнеров
05:14
Журналист сказал, когда Россия уйдет из Крыма и с Донбасса Видео
04:49
Отравление Скрипалей: экс-посол США в России спрогнозировал последствия для Москвы
04:17
Медики рассказали, как определить у себя депрессию
03:55
В США хирург с подругой насиловал пациенток под наркозом - полиция
03:01
На Волыни отравились маленькие дети и беременная: умер мальчик Видео
02:12
Президент Молдовы намерен через референдум присоединить Приднестровье
01:43
Группа Imagine Dragons представила оригинальный клип на новый хит Zero: опубликовано видео Видео
01:16
Гройсман предлагал спасти Омеляна от тюрьмы Видео
00:44
"Продлила контракт только Герцег". Меладзе прокомментировал смену состава ВиаГры
00:22
Кабмин разрешил проверять туроператоров после летнего коллапса в аэропортах
19 сентября, среда
23:57
"Пусть смотрят себе под ноги как свиньи". Политолог прокомментировал решение Львова отказаться от русскоязычной культуры Видео
23:44
Патриарх УПЦ КП Филарет посетил Госдепартамент США
23:38
Глава ВВС Израиля прибудет в Москву после инцидента с Ил-20 в Сирии
23:38
Кличко позвали преподавать менеджмент в Гарварде
23:25
Зарубежный газ для Украины обходится уже в 300 долларов за куб
23:15
В Украине подорожают услуги стационарной связи: когда и на сколько
23:08
Телеведущий заступился за героя видеоигры из-за сравнения с пенисом Трампа Видео
23:08
В Сеть выложили подборку черно-белых снимков обнаженных красоток Фото
22:44
Палестина открестилась от слов своего посла в РФ о "российском" Крыме
22:44
В Сирии найден живым один из пассажиров сбитого российского Ил-20 Видео
22:23
Лига Чемпионов: "Шахтер" - "Хоффенхайм" 2:2, видео голов Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять