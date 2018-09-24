Партия политических импотентов и кастратов

Партия "Основа"

В Украине, как и в любом сословно-клановом обществе, нет и не может быть в принципе политических партий западного типа. То, что у нас называется политической партией, является обычной патрон-клиентской организацией (ПКО). В подобных организация патрон или группа патронов вождь, председатель партии, лидер и т.д.) должен лично обеспечить финансирование "партии", после чего " партия" естественно будет работать на интересы своего патрона. Вокруг патрона формируется иерархическая сеть, состоящая из людей, которые содержаться за счет патрона и которые желают получить дивиденды от прихода своего патрона к власти.

Читайте такжеПроект "Медведь-шатун": что Путин задумал на выборах в УкраинеНикакой идеологии в подобной ПКО, разумеется, не может быть по определению, как не может быть идеологии, например, у бандитов или у мафии, которые строятся также по принципу ПКО. Финансирование любой ПКО в конечном счете осуществляется только за счет откусывания средств от бюджетов. А как же иначе? Не за свои же!

Если в стране в результате борьбы осталась лишь одна ПКО, то такое государство превращается в мафиозное. Так произошло в России, Беларуси, республиках средней Азии. В Украине мафиозное государство сложилось в период правления Януковича и просуществовало несколько лет, до тех пор, пока его совершенно неожиданно не снес евромайдан. После бегства главного патрона страны Януковича в Украине сформировалась система конкурирующих ПКО, которые мы, по недоразумению, называем политическими партиями. Сразу заметим, что нынешний президент всю свою каденцию делал и продолжает делать отчаянные попытки, чтобы остаться во главе единственной в Украине ПКО, но ему это не удалось и уже не удастся.

Если патрон умирает, погибает, теряет доступ к бюджету, то такая "ПКО - политическая партия" прекращает свое существование в течении нескольких дней. Так умерли в свое время "Наша Украина" , СДПУ(о), Трудовая Украина и.т.л имя им легион! Как только Порошенко потеряет власть, то на следующий день исчезнет и партия "Солидарность", а народец тут же начнет пристраиваться в других ПКО.

Сейчас, например, Евгений Мураев, у которого отжали канал Newsone и выдавили из ПКО "За життя", захочет создать свою "партию", то ему придется лично обеспечить все финансирование.Сможет обеспечить - будет иметь свою карманную партию, не сможет -нет.

Читайте такжеЗачем Порошенко задумал перенести президентские выборы?Думаю, что Мураев не потянет. Человек он не бедный потому что занимал государственные должности, но не столько богатый, чтобы содержать партию. А доступа к бюджету у него сейчас нет.

А вот богатенький буратино Сергей Тарута, у которого, по различным оценкам, за спиной 2.5 млрд долл, смог. Но, честно, говоря, лучше бы Тарута не тратил свои кровные на содержание своей ПКО.

Судя по недавно прошедшему съезду, "Основа" - превращается в некий отстойник для бывшей советской и времен Кучмы номенклатуры типа бесплодных Кинаха, Семиноженко, Грищенко и т.д. Люди, они все, конечно, известные, уважаемые, но по своей дееспособности являются полными импотентами и кастратами. А времена сейчас другие, лихие, не для политических скопцов. Могут ведь и побить! Так что после неизбежного провала на выборах рачительный Сергей Алексеевич подсчитает дебет с кредитом и тихонько прикроет проект. Как будто его и не было.