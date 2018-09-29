Азовское море Украина уже потеряла. Что дальше?

Юрий Касьянов

волонтер, активист

29 сентября 2018, 08:24

После того, как Россия аннексировала Крым и построила Крымский мост, она, фактически, аннексировала и Азовское море.

Азовское море
Азовское море Украина уже потеряла

После того, как я предложил "топовым" кандидатам в президенты высказаться по ключевым вопросам национальной безопасности, в частности - по проблеме Азовского моря, меня тут же стали закидывать вопросами юлефаны и порохоботы - а вы сами что предлагаете?..

Я предлагаю драться. Я всегда за то, чтобы драться, когда вор и разбойник уже залез в твой дом. В принципе, других вариантов у нормального, цивилизованного, правильно воспитанного свободного человека в такой ситуации нет. Можем ли мы победить? - Шансов немного. Но нельзя не попробовать.

Читайте такжеУсмирить нахальную Россию: зачем Украине военная база в Азовском мореПервое - надо немедленно начать процесс признания Азовского моря "открытым" морем, а не внутренним водоёмом Украины и России (по договору от 2003 года). В этом случае в воды Азовского моря, как в Чёрное море, смогу заходить военные корабли других стран, а Россия не посмеет так нагло блокировать прохождение коммерческих судов в украинские порты, и пиратствовать в исключительной экономической зоне Украины.

Второе - надо установить государственную границу в Азовском море. Это, может, и первое, потому что легко реализуемое - нам достаточно установить границу явочным порядком, просто объявить её координаты в соответствии с международной практикой, но тогда мы должны быть готовы стрелять по-настоящему, защищая эту линию на карте.

Третье, необходима мощная информационная поддержка нашей позиции, медийная защита наших интересов. Мы должны мобилизовать все доступные ресурсы, привлечь украинских и зарубежных журналистов, телевидение, интернет, быстроходные катера и авиацию, чтобы весь мир увидел в красках, во всех подробностях экономическую блокаду Украины в Азовском море.

Читайте такжеВ позиции супер-страуса: как Киев теряет Азовское мореПосле того, как Россия аннексировала Крым и построила Крымский мост, она, фактически, аннексировала и Азовское море. По всем международным договорам и двусторонним соглашениям, Россия не может не пропускать корабли, идущие в украинские порты, но она теперь может просто не давать лоцмана для прохождения под Крымским мостом, и досматривать груз, объясняя это мерами по обеспечению безопасности моста.

Поэтому не надо себя обманывать - Азовское море, как стабильную транспортную магистраль, мы уже потеряли. И никакие военно-морские силы, тем более речные катера и две старые ржавые посудины, не помогут нам его вернуть, пока мы не вернём Крым.

Мы можем только слегка уменьшить экономические потери, если Азовское море перестанет быть внутренним морем Украины и России. Но в любом случае надо переориентировать экономику Приазовья на другие транспортные коридоры, через черноморские порты.

Война есть война, и мы должны быть готовы к потерям, в том числе - экономическим. Вспомним недавнюю историю, когда в ходе боевых действий ежедневно на дно пускали десятки транспортных судов, а инфраструктуру портов разносили в щепки...

Читайте такжеПочему договор об Азовском море с Россией нужно разорватьНо даже гигантские экономические потери не приводили к капитуляции, а у нас тем более никакого повода капитулировать нет. Мы ещё даже не начали серьёзно отстаивать свои интересы, защищать свой суверенитет над Азовским морем. Мы ещё не начали его защищать даже информационно, медийно, юридически и дипломатически. А ведь наверняка придётся стрелять! И нам нужны не петины речные артиллерийские катера, а противокорабельные ракеты. Нам нужна целая дивизия береговой обороны на побережье Азовского моря. Нам нужны современные радары, мощная система ПВО...

Мы должны быть готовы выдержать вспомогательный удар на Мариуполь и со стороны Крыма... А для всего этого нам необходим новый главнокомандующий, и понятная, внятная, патриотическая политика национальной безопасности.

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Новость в спецтеме:Ползучая аннексия: как Украина теряет Азовское море
Юрий Касьянов
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