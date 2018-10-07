Под флагом "демократии": кто на самом деле управляет Украиной

В Украине нет демократии / president.gov.ua

Автократия или демократия? Или попросту диктатура?.. Какая форма правления подходит Украине, и какая сегодня нам просто необходима?.. Ну, однозначно, демократия, скажете вы. Потому что украинцы свободолюбивая нация, потому что мы никогда не имели своего национального авторитарного правителя (недолгие, потерпевшие фиаско пробы не в счёт), потому что мы идём в цивилизованную Европу, и потому что мы отличаемся от России...

Мы гордимся тем, что живём в демократической стране, в которой проходят настоящие выборы (одних кандидатов в президенты у нас уже под двадцать штук), что у нас независимые СМИ, что есть оппозиция, и реальные партии, и работает парламент... Но так ли это?..

Читайте такжеСамый страшный сценарий для Украины в 2019 годуНи один кандидат в президенты не может пробиться в эфир "независимых" СМИ, пока их хозяева этого не позволят. Официальная "оппозиция" подыгрывает власти, играя в "доброго" и "злого" полицейского. "Реальные" партии сильно смахивают на мафиозные кланы со своими донами и донихами во главе. Скандалы, компроматы, разоблачения, бесконечные обещания, телевизионная лапша и выборы без выбора - вот и вся суть нашей псевдодемократии. Управляет ли действительно народ государством?.. - Конечно же, нет. Даже неловко ставить такой вопрос...

Может ли демократия, демократические институты или механизмы хотя бы теоретически стать по-настоящему демократическими?.. - Могут. Но не с помощью демократических механизмов, которые сегодня только имитируют демократию.

Демократии сегодня нет. Под флагом "демократии" страной управляют два десятка самых богатых семей с помощью трёх тысяч управителей, маскирующихся под политиков, депутатов, полицейских, эсбэушников, военных, таможенников... Они управляют средствами массовой информации, парламентов, правительством, судами, прокуратурой... Вы знаете какой-то иной, нехирургический способ изменения сложившегося порядка вещей?.. Я - нет.