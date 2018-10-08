Москва vs Константинополь: грядет эпохальный бой за православное чемпионство

Михаил Подоляк

политтехнолог

8 октября 2018, 07:12

Одна из сторон должна передавить вторую и стать единым православным центром.

Кирилл, церковь
Украина открыла "церковный" ящик Пандоры

По Томосу и потенциальной автокефалии украинской церкви получается все куда более интригующе, чем казалось вначале. Очевидно, что сегодня это уже не совсем "украинская тема". Вернее, совсем не украинская, если судить о социологических показателях, ставящих "церковную тему" далеко на первое место в электоральных предпочтениях. Скорее, это вопрос очередной глобальной состязательности. И причём вопрос, который в любом случает будет доигран до финала. Либо, либо...

Проект "томос для Украины" резко и безупречно обострил вопрос лидерства в глобальном православии. Как известно, терки за "чемпионство" между Фанаром (резиденция Вселенского патриарха) и Чистым переулком (патриаршая резиденция Кирилла) шли постоянно и с переменным успехом.

Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦС одной стороны, глобальная репутация, мировые святыни, весомая история, базовые основы и активное интегративное участие в глобальном гуманитарном пространстве. С другой - самый большой "обобщенный" приход, большие деньги (в том числе полученные из-за особого расположения российского государства), агрессивное поведение и некоторый изоляционизм.

Рано или поздно, кризис должен был завершится эпохальной дракой за единоличное чемпионство. Вне зависимости от украинской или любой иной ситуативности. Мы - всего лишь отличный организатор турнира. 

Так вот, компромиссного решения точно не будет. Его априори нет и не может быть. Одна из сторон должна передавить вторую и стать единым православный центром. А потому, если Вселенский таки сломается и отступит, то его роль сведётся исключительно к роли архивариуса и платного гида или проводника по историческим реликвиям. И РПЦ окончательно оформит собственный лидерский статус.

Если РПЦ проигрывает Варфоломею и теряет гигантскую по доходам украинскую территорию, то российская церковь, несомненно, пусть и не сразу скатывается в провинцию и превращается в ещё одну небольшую историю. Правда, с завышенными амбициями и желанием реванша.

Читайте такжеУдар по скрепам: как Путин накажет Украину за получение автокефалии УПЦИ тут ведь в чем парадокс. Чем сильнее сейчас давит РПЦ на своих сторонников - сербов и белорусов, вынуждая их выступать с резкими антивселенскими заявлениями, тем сильнее закусывает удила Вселенский. А русские не могут не давить. Не менее интересно и то, что Вселенский патриарх, устроив эту игру, вообще ничего не теряет в финансовом итоге. Его ведь атакуют пока только дочки РПЦ, которые и так всегда в фарватере Кирила и весь доход от них уходит в тот же Чистый переулок. Но если выиграет, то резко ослабляет РПЦ за счёт отделение объёмной украинской церкви и получает резко возросший доход.

По сути Фанар играет круто. Лишив РПЦ ключевых доходов, он избавляется от единственного надоедливого оппонента за лидерство в глобальном православии. Ну и не будем забывать о прямых личных оскорблениях, которые нанесли представителям Вселенского патриархата во время личных встреч и публично патриарх Кирилл и особенно митрополит Волоколамский Иларион. Так что все таки либо,либо...

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церковь Михаил Подоляк автокефалия УПЦ
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