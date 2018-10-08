Шпионы в европейском санатории, или Как Кремль прозевал пробуждение Европы

Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта / Metropolitan Police

Многие удивляются непрофессионализму и откровенной безалаберности российских шпионов. На эту тему строятся различные замысловатые конспирологические версии. Действительно, трудно поверить, что все это всерьез: паспорта с почти совпадающими номерами, чеки на такси от здания ГРУ до Шереметьево, машины агентов, зарегистрированные по адресу их штаб-квартиры. Кажется, что все это из какой-то кинокомедии про шпионов-дебилов, что такого не может быть в реальности.

Однако ситуация объясняется просто. Дело вот в чем. Европейцы многие годы считали, что Холодная война закончена, КГБ уничтожено, а Путин — цивилизованный политик, с которым можно иметь дело. Все невписывающееся в эту картину мира они не хотели замечать, в том числе деятельность российских шпионов и диверсантов. Благодаря этому, в Европе были созданы практически тепличные, санаторные условия для чекистов. Агенты Путина чувствовали себя здесь, как на заднем дворе родного здания на Лубянке.

Читайте такжеНа пороге хаоса: Кремль закладывает бомбу, которая взорвет РоссиюВ результате, чекисты расслабились, потеряли бдительность и профессиональное чувство опасности: стали воспринимать свои европейские операции почти как туристические турне, в которых надо совершить какую-то стандартную непыльную работу: травануть кого-то, взломать сервер или т.п.

Однако в последнее время ситуация начала меняться. Чекисты просто прозевали момент, когда Европа проснулась и начала сопротивляться. Они стали глупо и нелепо попадаться на самых элементарных, иногда анекдотических ошибках

К сожалению, это в меньшей степени относится к Германии. Здесь путинским агентам до сих пор практически ничего не угрожает. Не удивительно, ведь бывший канцлер и многолетний наемник Кремля Г. Шредер предусмотрительно упразднил в Германии контрразведку. Когда в Берлине лечился отравленный Верзилов за его родственниками и друзьями практически открыто велась чекистская слежка. Я уже не говорю о том, что матерый шпион Якунин совершенно легально получил в Германии право жить и работать (шпионить).

Великобритании, чтобы проснуться, нужно было дело Литвиненко, а потом Скрипалей. Неужели Германия будет дожидаться пока что-то подобное случится на ее территории?