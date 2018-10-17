Добро пожаловать в Россию: почему теракт в Керчи был неизбежен

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

17 октября 2018, 16:58

Двадцать пять лет крымчане и слова-то "теракт" не слышали, а теперь - это их реальность.

В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты
В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди / kerch.fm

"Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни...

Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще".

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуЭтот текст из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится. О том, что там обязательно! начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма.

Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье. Я не злорадствую. И сейчас - действительно сочувствую по поводу теракта в Керчи. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили - будет именно так. Хоть о своих детях подумайте.

Читайте такжеПутину уже плевать на КрымНо нет, вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин. Ну, что я могу сказать.

А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО. На самом деле, это - еще только начало. Самый легкий день был сегодня.

Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда! без документов не выходите".

Выучите и её тоже. Пригодится. Добро пожаловать в гавань. А вас предупреждали. Вас же предупреждали?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Крым Керчь Аркадий Бабченко теракт в Керчи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:04
Крушение истребителя "Су-27" на учениях: В военной прокуратуре рассказали о причине инцидента
18:02
Теракт в Керчи: появились фото 18+ застрелившегося "керченского стрелка" Фото
17:54
В Раде зарегистрирован законопроект о передаче Андреевской церкви патриарху Варфоломею
17:37
Теракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледже Фото Видео
17:16
Теракт в Керчи: Прокуратура Крыма открыла уголовное дело по факту расстрела в Керчи Видео
17:08
На странице "керченского террориста" после его самоубийства сменилась аватарка Видео
16:58
"Грудь прям вылетает": Настя Каменских похвасталась пышным бюстом
16:58
Добро пожаловать в Россию: почему теракт в Керчи был неизбежен мнение
16:56
"Если РФ обвинит Украину, значит "сами и взорвали": соцсети о теракте в Керчи
16:55
Путину нужен повод для новой атаки на Украину - политолог
16:36
"Какая киса!": Тина Кароль покорила фанатов новой фотосессией Фото
16:14
Украинские пограничники усилили охрану админграницы после "керченского расстрела" Видео
15:55
"Поймал ведро говна": Нардепа Каплина облили фекалиями под Кабмином - опубликовано видео Видео
15:48
Следком РФ переквалифицировал "керченский расстрел" с теракта на массовое убийство Видео
15:46
Путин прокомментировал теракт в Керчи
15:30
Теракт в Керчи: оккупанты заявляют о возможном наличии "украинского следа" Видео
15:23
Эксперт показал, как будет выглядеть будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри Видео
15:21
Возросло число жертв, бомба с "начинкой": новые подробности теракта в колледже в Керчи Фото Видео
15:19
В Керчи после теракта в колледже массово эвакуируют детсады и школы Видео
15:08
На въезде в Киев гостей будут встречать Кий, Щек, Хорив и Лыбидь
15:06
Керченский террорист покончил с собой. Он был учеником колледжа Фото Видео
14:56
Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Керчи
14:37
"Он решил, что это ложка!": Тодоренко рассказала, как сообщила Топалову о беременности
14:20
"Трупов полно": директор колледжа в Керчи рассказала, как действовали террористы Фото Видео
14:16
РПЦ упрямо наступает на грабли Кремля мнение
13:57
Филарет и Макарий устроили словесную перепалку сразу после решения Вселенского патриархата о томосе Видео
13:50
300-й миллионер "Лото-Забава" рассказал, как выиграть в лотерею новости компании
13:47
"Ходили по кабинетам и расстреливали": в соцсетях рассказали о теракте в Керчи Видео
13:44
В колледже в Керчи подорвали бомбу Фото Видео
13:39
Названа возможная причина взрыва в колледже в Керчи Фото Видео
13:31
В США рассекретили доклад о сексуальной ориентации Гитлера
13:23
"Себя так обколола": Таисия Повалий призналась, что потеряла голос из-за ботокса Видео
13:10
Стало известно, когда в ноябре ожидаются магнитные бури Видео
12:58
Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек, 50 пострадали, опубликовано видео Видео
12:52
В Австрии начали судить предвотительницу радикалов, призывавшую Путина "ввести войска"
12:51
В Москве задержали заместителя Аксенова
12:46
Украина три четверти угля на 2019 год закупит в России
12:45
В Керчи произошел взрыв в колледже, есть жертвы — СМИ Фото Видео
12:32
Пилоты Су-27 не сообщали об опасностях и проблемах перед крушением - СМИ Видео
12:20
Сестра Кейт Миддлтон впервые стала мамой Видео
12:09
"Памятник лишнехоромосомным слопатоедам": пользователи Сети полыхнули гневом из-за видео об оккупированном Донецке Видео
11:51
Леди Гага выходит замуж за 49-летнего агента Видео
11:22
Рыбное суфле, говядина, йогурты: в России обнародовали меню Сенцова Видео
11:21
Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Киеве Видео
11:16
Глава Минкультуры Нищук потребовал проверить все иконы с ценностями в храмах УПЦ МП
10:42
"Говорить тяжело": идеолог "русской весны" пожаловался на "паршивое" здоровье
10:41
Девушка дня Instagram: яркая модель с необычной внешностью Райли Расмуссен Фото
10:16
Вокалистка известной российской рок-группы сообщила об избиении в Москве
10:15
"До полна зерна": На Сумщине разорвало элеватор и засыпало кукурузой дома - опубликованы фото Фото
10:11
Как Россия будет "защищать" православных в Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять