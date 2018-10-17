Добро пожаловать в Россию: почему теракт в Керчи был неизбежен

В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди / kerch.fm

"Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни...

Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще".

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуЭтот текст из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится. О том, что там обязательно! начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма.

Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье. Я не злорадствую. И сейчас - действительно сочувствую по поводу теракта в Керчи. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили - будет именно так. Хоть о своих детях подумайте.

Читайте такжеПутину уже плевать на КрымНо нет, вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин. Ну, что я могу сказать.

А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО. На самом деле, это - еще только начало. Самый легкий день был сегодня.

Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда! без документов не выходите".

Выучите и её тоже. Пригодится. Добро пожаловать в гавань. А вас предупреждали. Вас же предупреждали?