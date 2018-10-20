Страна, заляпанная кровью: как Россия внесла в список смертных врагов пол земного шара

Россия не устает искать врагов / olga.zool.ru

Украина – это террористическое государство, правители которого заляпаны кровью. Так сказано в заявлении, принятом 18 октября Госдумой России.

Развивая мысль, депутаты Госдумы заявили: украинская власть вступила на путь превращения Украины в плацдарм для борьбы с Россией и её народом на всех фронтах и направлениях.

А президент РФ Владимир Путин развил тему и пошёл дальше. "Агрессор должен знать – он всё равно будет уничтожен. Мы как жертвы, как мученики, попадём в рай. А они просто сдохнут. Даже покаяться не успеют", - сказал он, выступая в тот же день на традиционном для себя форуме в Валдае. Так российский лидер комментировал возможность применения против врагов ядерного оружия.

Читайте такжеПутину поставили окончательный диагнозУчитывая, что Путин – солист, а Дума – хор, свои угрозы и приговоры Путин адресовал Украине. Это прочиталось даже не между строк, а буквально. Потому глава СНБО Украины Александр Турчинов не замедлил в который раз назвать Путина неадекватным, а все заявления, звучащие "из-за поребрика" - трусливыми.

Россия не имеет других аргументов, кроме ядерного потенциала, за который прячется больше полувека. Однако господин Турчинов хоть и верно оценил ситуацию, всё-таки мыслит узковато и копает не глубоко.

Глубинная суть проблемы в том, что Россия, какую бы государственную форму не имела, обзывает террористами как минимум половину государств земного шара.

И так же завзято угрожает бросить "ответку", стереть врага с лица земли под видом самозащиты и вообще минимум два последних века живёт под девизом: "Все умрут, а я останусь". При том, что в ХІХ веке ядерного оружия, за которое можно спрятаться, у русского царя не было. Тем не менее, Российская империя обвиняла весь мир в русофобии и угрожала страшной местью.

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуЕщё классик русской литературы Александр Пушкин в поэме "Медный всадник" вложил в уста царя Петра фразу: "Отсель грозить мы будем шведу". То есть, город Санкт-Петербург построен на берегах Невы не для жизни, а чтобы кому-то грозить. Но к тому времени Швеция уже сто лет, как перестала считать себя империей. Но за три года до написания Пушкиным "Медного всадника" у России появился новый смертный враг – Польское королевство.

Оно возникло на осколках разделённой между крупными империями Речи Посполитой и имело пускай формальную, но автономию и даже некоторое влияние на условно своей территории. Чтобы было более понятно – аналог "союзной республики" времён СССР. В 1930 году польская шляхта подняла восстание против России, добиваясь настоящей независимости. Это заставило русского царя остановить войска, которые уже направлялись во Францию для подавления там революции (и до этого России было дело), чтобы остановить внутренний бунт. Тогда Польша на высшем уровне была объявлена смутьяном, поляки – врагами всего русского, и результат – само название "Польша" исчезло с карты мира на ближайшие сто лет.

Затем пришёл черёд Османской империи. Крымская война, в которой Россия, как известно, позорно проиграла, началась с желания Стамбула сменить политический вектор. Как только в 1841 году Османская империя и ведущие европейские страны подписали в Лондоне соответствующее соглашение, Россия тут же придумала для государства-изменника термин – "больной человек Европы".

Лечить эту болезнь русский царь взялся через двенадцать лет. И "лекарство" применил самое любимое – требование отставки турецкого правительства, назначение лояльных России министров. Иначе война до победного конца. Всё происходило под соусом освобождения угнетённых от турецкого ига. Меньше, чем через сто лет от "польского ига" таким образом была "освобождена" Западная Украина.

Читайте такжеПутин прошел точку невозврата и теперь пойдет в Украине ва-банкИмея в активе как минимум два "террористических" государства, Россия с начала ХХ века начала продвигать на территории Австро-Венгрии, де-факто – на украинских землях, некую "Русско-народную партию". Вот одно из её заявлений, сделанное в 1908 году: "Против нас, русских людей, идут дружно все враги: поляки, немцы, жиды и мазепинцы". Как видим, список врагов уже пополнили немцы. Что касается евреев, то в 1967 году, уже когда двадцать лет существовало государство Израиль, тогдашний министр иностранных дел СССР Андрей Громыко послал телеграмму советскому постпреду в ООН. Глубоко обеспокоившись "террористическими действиями Израиля" на Ближнем Востоке, он применил термин, который вскоре ушёл в народный фольклор – израильская военщина.

С переворота 1917 года российский список государств-террористов неуклонно разрастался. Прежде всего – Украинская Народная Республика (УНР), провозглашённая в Киеве сразу после захвата власти большевиками в Петрограде. Они мгновенно создали фейковую "народную республику" с центром в Харькове, которая затем попросила Петроград ввести войска, чтобы защититься от "карателей Петлюры".

Недолго, но всё же побыла опасным врагом Эстония. Затем – Финляндия. Гитлеровская Германия не считается, но по окончанию войны угрозу миру Кремль увидел поочерёдно в Венгрии и Чехословакии. После был Афганистан, после развала СССР – Чечня. Наконец – Грузия и вот снова Украина. При том, что Америка стала врагом номер один ещё при Сталине, после образования НАТО. И "американская военщина" в сознании россиян благодаря предательству Украины коварно подбирается к российской границе, чтобы всех захватить. Хотя на самом деле именно Россия более двухсот лет с разной периодичностью угрожает всему цивилизованному миру. Увы, эти очевидные вещи так же периодически и не всегда успешно приходится доказывать.