"Плацдарм борьбы с Россией": Госдума назвала Украину "террористическим государством"

В Госдуме приняли заявление по Украине / "ТВ Центр"

Украина превратилась в "террористическое государство", правители которого "запятнаны кровью", говорится в заявлении, принятом Госдумой России.

В документе, принятом российскими депутатами единогласно, на Украину возложили "историческую ответственность за курс на разрыв" двухсторонних отношений.

"Устроители государственного переворота в Украине в 2014 году грубо вмешиваются в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви на Украине. Их цель - разрушить подлинную православную церковь, легализовать поддерживаемых Украинским государством раскольников и "освятить" с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на востоке Украины. Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - заявили в Госдуме.

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При этом в заявлении отмечается, что депутаты Верховной Рады Украины "один за другим" принимают законы, направленные против "русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией".

Кроме того, среди претензий Госдума РФ называет принятие в сентябре 2017 года закона об образовании, в соответствии с которым "образование на русском языке, как и на языках всех национальных меньшинств Украины фактически полностью исключается для средней и высшей школы". В январе 2018 года, подчеркивают в Госдуме, был принят закон об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, объявляющий Россию страной-агрессором. В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, вступившего в силу в 1999 году, "чтобы исключить само предположение, что возможно дружить и сотрудничать с Россией. Наконец 4 октября депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, запрещающего русский язык везде, где только возможно. Согласно проекту закона, даже разговоры о многоязычии в Украине рассматриваются как покушение на свержение конституционного строя", убеждены в Госдуме РФ.

В Госдуме также решили, что "саботируя Минские соглашения, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей. Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко".

Отметим, что столько громкое обвинение в Госдуме не удосужились подкрепить ни одним доказательством.

"В этих позорных деяниях на стороне Украины выступают западные спонсоры и вдохновители. Государственная дума обращает внимание на действия Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям", - убеждены в нижней палате российского парламента.

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Также российские депутаты добавили, что попытка со стороны Украины освободить оккупированные районы Донбасса "получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

"Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины", - резюмируется в документе.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Москву корчит от трех украинских "брендов" – ВСУ, Нацгвардия и автокефальная церковь.

Отметим, что заявление Порошенко вызвало негодующую реакцию в Госдуме РФ.