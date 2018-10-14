"Пылая негодованием": В Москве прокомментировали заявление Порошенко о брендах от которых "корчит Россию"

Государственная Дума РФ / Reuters

Депутат Госдумы Руслан Бальбек (фракция "Единая Россия") прокомментировал заявление Петра Порошенко о трех раздражающих Москву "украинских брендах".

По мнению парламентария, такое президента Украины о брендах являются "пародией на силу и религиозное вероопределение", сообщает Russia Today. "Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира. Но это чёрный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, ещё никогда в истории не приводила к спокойной жизни", — считает Бальбек.

Напомним, 13 октября президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Москву корчит от трехх украинских "брендов" – ВСУ, Нацгвардия и автокефальная церковь.