Как стать святым в Украине? История одного президента

Петр Порошенко

Как стать святым в Украине?

Сделать "бизнес" в тёмные девяностые, используя близость к рычагам власти. Обокрасть народ в ходе криминальной "приватизации" на сотни предприятий и миллиарды долларов. Создать "Партию Регионов". Развалить, из-за своей патологической жадности, помаранчевую коалицию президента Ющенко. Поработать и "заработать" в правительстве Януковича.

Читайте такжеСказка о войне: почему экономика Украины не растет и что скрывает ПорошенкоВылезти на грейдер во время Майдана, чтобы помешать разъярённой толпе вынести Януковича ещё 1 декабря 2013 года. Договориться с Фирташом. Уговорить всех. Кинуть Юлю. Пообещать быстрое окончание войны. Пообещать тысячу гривен в день зарплаты военным. Пообещать невиданный рост экономики. Пообещать продать свой бизнес. Пообещать служить идеалам Майдана...

Пообещать всё, и не сделать ничего. Потерять территории, людей, часть экономики. Потерять доверие активной части населения. Потерять доверие политических союзников внутри страны. Потерять доверие западных партнёров. Потерять значительную часть запасов боеприпасов. Потерять к концу своего президентского срока почти всё доверие избирателей...

Обратиться к богу. Договориться со святыми отцами, мечтающими о повышении собственного статуса. Снова сыграть на патриотических чувствах украинцев. Выйти на площадь. Попасть в телевизор. Наклонить Раду. Подарить церковникам исторический памятник. Помолиться. Набрать рейтинг. Стать святым...

И кто после этого скажет, что религия не опиум для народа?..