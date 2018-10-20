У Путина реально поехала "крыша"

Владимир Путин / Reuters

Кто он на самом деле - шантажист, "шутник" или сумасшедший?

Спич Владимира Путина о рае, который ждет всех россиян в случае ядерной войны, вызвал разные оценки. Одни говорят: старик поехал головой и готовит миру апокалипсис. Другие считают, что он просто шантажирует Запад и ерничает перед падкой на шутовство российской аудиторией.

Читайте такжеНовые страшилки России о войне: почему не надо верить ПутинуЯ думаю, что правы и те и другие. Да, фюрер шантажирует и ерничает, но при этом у него реально поехала "крыша" и он опасен. Нельзя играть с огнем, шутить с войной, тем более с ядерным апокалипсисом. Не понимать этого может только дегенерат или сумасшедший.

Представьте ситуацию. Человек кричит идущим мимо прохожим: "не смейте на меня нападать, вы просто сдохните, а я попаду в рай!". Понятно, что он опасный псих и может сам наброситься на других. И не имеет значения, как он воспринимает свою истерику: как шутку, шантаж или вполне серьезно.

Война начинается не на поле боя, а в мозгах ее будущих участников. Путинские "шутки" приучают людей к мысли о возможности и даже неизбежности ядерной войны.

Гитлер тоже по-началу шантажировал Великобританию и Францию войной, стремясь при этом избежать реального столкновения. Игры в военный шантаж неизбежно заканчиваются кровавой бойней. Путин неадекватен и может этого не понимать. Но пока он у власти, угроза большой войны реальна и будет только расти.