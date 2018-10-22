Почему украинские чиновники стараются урвать как можно больше в сжатые сроки

В отличие от Запада, где применяется прецедентное право, в Украине существует прецедентная обязанность.

Суть ее заключает в том, что любые органы исполнительной власти могут валять дурака и бить баклуши до тех пор, пока не случился какой-нибудь прецедент. Прецедент обязывает что -то делать. Это и есть прецедентная обязанность.

Например, в стране могут бегать с гранатометами толпы незаконных вооруженных формирований и власти нет до них никакого дела. Пока не случиться прецедент. Например, расхерачили какое-нибудь посольство. А прецедент как-то обязывает.

Когда взорвалась нефтебаза, власти начинают проверять все нефтебазы. А до этого до них не было никакого дела.

Если сгорает дом престарелых, то власти начинают обходить все дома престарелых.

Если отравились школьники, то начинают проверять школы.

Взорвался гранатомет - начнут проверять гранатометы.

Ракета влетела в жилой дом- начали проверять все полигоны.

Взорвался газовый баллон - начнут проверять баллоны, рухнул мост - начнут проверять мосты, упал самолет - начнут проверять авиакомпании, прорвало коллектор со сточными водами - начнут проверять коллекторы, утонет паром - начнут проверять капитанов и т.д.

Читайте такжеВиноваты "папередныкы": в Кабмине объяснили повышение цены на газОсобенностью прецедентной обязанности в Украине является то что исполнительный орган приступает к своим обязанностям только после совершения прецедента в зоне его ответственности и работает ровно до того момента, пока... не произойдет другой прецедент из зоны ответственности смежников. Как только новый прецедент произошел можно спокойно забивать болт и продолжать валять дурака или заниматься личными делами.

Вечный круговорот прецедентов в природе.

Активность властей после прецедента всегда сводиться только к трем результатам:

1. Никакого результата вообще нет и все остается на своих местах, после того как про прецедент забыли вследствие появления нового прецедента.

2. Чиновники добиваются выделения дополнительных бюджетных затрат для " исключения подобных прецедентов в будущем", которые тут же разворовываются.

3. Власть принимает мужественное кадровое решение, назначает виновного, которое народ воспринимает за решительность власти по наведению порядка. После этого все успокаиваются все забывается.

Читайте такжеБитва за льготы: журналисты рассказали, на что идут украинцы ради субсидийДругих вариантов быть не может. В последнее время, правда, появился еще четвертый вариант. Если случается уж очень серьезный прецедент, то власть тут же заявляет, что во всем виноват Темнейший и.… больше ничего не делает.

Поэтому любой чиновник в Украине понимает, что время его пребывания на должности определяется сроком наступления серьезного прецедента в зоне его ответственности. А это величина строго случайная: может произойти завтра, а может и через 5 лет. Поэтому надо побыстрее позаботиться о детях и внуках, пока не прилетел черный лебедь.