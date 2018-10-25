Сценарий "Пи****", или К чему готовиться украинцам

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Сценарий "Пи****" - наиболее реален и наиболее точно описывает то, что будет происходить у нас в ближайшие полгода. Если кратко, то это - массовый протест, кульминация которого подоспеет аккурат к президентским, а спад начнётся только после парламентских выборов.

Так вот, компромат и нетерпимость будут нарастать. Эта кампания вообще пройдёт под очень простыми лозунгами - "не голосуй за того придурка!". Или даже проще - "все вокруг козлы!". Кстати, борды с этими лозунгами буквально кувалдами бы прибили общественное мнение. Не чета нынешним безликим...

Читайте такжеУкраину на выборах ждет "русская рулетка"Наиболее ресурсные ключевые игроки упакуются боевичками и будут нещадно провоцировать друг друга. Как именно провоцировать? Да, просто. Отправлять на эфиры "говорящих" отморозков с гипер-активированным спинным мозгом, чтобы сутками гнали оскорбления оппонентов. Подбрасывать по ночам в региональные штабы головы "мертвых баранов", пугая местные элиты, которые просто пришли поработать "за покушать потом". И периодически устраивать спортивные шествия городскими улицами.

До определённого момента все это будет превентивно лечиться разговорами в полицейских участках, инфантильным ором масштабного сетевого ботья и уголовными для наиболее активных. А потом обязательно случится обрушение. Эскалация.

Очередной активист сильно пострадает и молниеносно лозунг "кто заказал Гандзюк?" (условно) станет универсальным лозунгом протеста. Запросто объединявшим в унисонное хоровое пение и ужа, и ежа.

Так всегда происходит в государствах, которое слабое и в котором слишком много частных политических армий. Почему так? Потому что это - единственный наш маршрут. Из-за явного социального раздражения. Из-за отсутствия элементарного контакта между обществом и элитой (последняя оголтело пасётся на сочных пастбищах, тогда как первых достало уже все это засеивать). Стратегии развития нет, а все "лидеры" юзают только черно-белое - "вы за или против?"

Читайте такжеПерекрутить фарш назад невозможно: что будет с Украиной после президентских выборовТе, кто скромно пытались говорить о новом качестве экономики, напрочь вычеркнуты из повестки обсуждений. Потому что работает только "бить или не бить". И мы, наконец, таки получим мечтательное - предвыборный баттл гопников. Массовый такой. С выбитыми зубами и мордой в пол. И общий протест. В любом случае.

Потому что, когда не чем кормить - а кормить реально не чем, разве только обещать кормёжку завтра - тогда начинают пугать. Нет жратвы? Тогда - страх. Но это ведь Украина. Здесь все работает чуть не так, как рассказывают психиатры.

Как только начинают играть в массовый страх/психоз, на улицы с протестом начинают выходить пассионарные одиночки. Их ожесточенно бьют. И тогда выходят десятки. И так далее, пока Банковая/Институтская/Грушевского не будут "occupy" сотнями тысяч. Костры, кипяточек и неспешные разговоры бородачей...

Бумеранги всегда возвращаются... Особенно, если ты жаден и глуп.