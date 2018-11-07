Взял на понт: зачем Луценко разыграл спектакль с отставкой

Михаил Подоляк

политтехнолог

7 ноября 2018, 06:56

Генпрокурор почувствовал свою обречённость внутри президентской команды.

Луценко
Юрий Луценко захотел в отставку / "УНИАН"

Юрий Луценко, наверное, лучше многих нынешних политиков чувствует негативную конъюнктуру. Хорошо прожжённым нутром чувствует. И точно знает, когда нужно красиво отыграть личный моноспектакль, чтобы либо усилить собственные позиции в команде пауков, которые явно паникуют. Либо заложить основы оправдательного будущего.

Отсюда и его заявление об отставке, в котором, конечно, куда больше бравады и "взятия на понт", чем осмысленного желания заранее спрыгнуть с президентского корабля.Так или иначе, предварительные итоги подвести можно.

Читайте такжеПопытка спасти Порошенко: что стоит за эффектным заявлением Луценко об отставкеЮрий Витальевич предано отсидел два сладких года в ключевом силовом кресле. Провёл чрезвычайно много - пусть и неуспешных - информационных кампаний. И, естественно, не показал никаких системных результатов. Ни по реформе ведомства, ни по резонансным уголовным делам. Почему? Потому что нынешняя система вообще не предполагает результатов. Она предполагает только объемную pr-демагогию и обязательное сохранение чужих теневых статус-кво.

Луценко чётко отыграл свою партию и не нарушил ни единого написанного правила олигархии. Но сейчас ситуация явно играет против. И дело не только в активистах, смерти Гандзюк и временной следственной комиссии. Все хуже. Команда Петра Алексеевича и сам президент явно становятся слишком токсичными. Везде.

Причин для этого много. Прежде всего, это стремительно разросшаяся коррупционная составляющая и тотальный уход экономики под смотрящих и теневиков, что резко увеличивает риски социального недовольства. И системные протесты, которые можно заглушить только жёсткими прокурорскими рейдами по этим самым смотрящим.

Но сажать воров никто не будет, а значит внутренне недовольство будет нарастать. И как следствие этого, государство попытается защититься, увеличив... количество эксцессов на улицах. Стандартное отвлечение внимания. Но и с этим прокуратура реально ничего не сможет сделать. Потому что она (прокуратура) совершенно не влияет на оперативных силовиков. А доказывать в судах агрессию "членов парамилитарных бригад" себе дороже.

Читайте такжеЛуценко и в теме, и в долеКроме того, очевидно, что Луценко так и не сможет до конца довести самые шумные истории, включая "расстрельный майдан" и "госпредательство Януковича". Потому что в этом совсем не заинтересована нынешняя элита. Зачем им бередить старое, если оно уже принесло доходы? Репутационно же это сильно бьет только по Луценко.

Впрочем, не это определило нынешний демарш Юрия Луценко. Он просто почувствовал свою обречённость внутри президентской команды. Ему не дадут стать дублером. Но его будут настоятельно тянуть в большие репрессии. А зачем ему это? Зачем ему выгребать чужие грехи и добровольно превращаться в изгоя? А так есть шанс переболтать ситуацию.

Луценко точно не Яценюк и потому в ключевой момент может аргументировано доказать, почему прокурор не смог довести ни единого дела до конца. Парочка таких интервью напрочь снесёт действующего президента. Или ему просто начнут прямо сейчас больше платить...

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отставка Петр Порошенко Юрий Луценко Михаил Подоляк
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