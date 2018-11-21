Для Украины нет разницы, кто возглавляет Интерпол

Интерпол

Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в "Интерполе" в случае избрания на должность руководителя организации представителя России – генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Первое, что следует отметить – Украина особо не пользуется услугами "Интерпола". Поэтому, по большому счету, для нашей страны членство в этой структуре – это просто политический престиж.

Мы никого не подаем в розыск через "Интерпол", особенно наших соотечественников, сбежавших из страны, поскольку украинская власть боится, что в результате расследования они выйдут сами на себя.

По этой причине украинская власть не хочет, чтобы в наши расследования вмешивались иностранные правоохранительные органы.

Кроме того, Украина упорно с 2015 года, проголосовав за Римский статут, так и не ратифицировала его.

Так что для Украины нет большой разницы, кто будет возглавлять "Интерпол" – россиянин, немец или француз. Это не будет играть никакой роли для нее.

Второй важный момент – Украина, несмотря ни на что, все равно движется в контексте политики России. Президент Порошенко не дает нашей стране сойти с политической орбиты Кремля, спуская на тормозах все инициативы, в том числе европейские. На Западе Украина только просит деньги, кредиты и прочую материальную помощь, но реально движется в контексте России.

Читайте такжеСкандал вокруг сайта "Миротворец": почему нервничает ГерманияОднако, безусловно, вполне ожидаемо, что Россия, возглавив "Интерпол", будет действовать в своих собственных интересах. Также не исключено, что в случае, если россиянин возглавит эту организацию, украинцев, которые будут вне контекста Российской Федерации, чаще будут объявлять в розыск через "Интерпол".

Хотя "Интерпол" – это международная организация, работающая на основании конкретных документов, и Россия и сегодня имеет полное право, абсолютную свободу в подаче человека в розыск. То есть, что, если она обосновывает причины, она может объявить человека в международный розыск через "Интерпол" и сейчас, не зависимо от того, кто руководит организацией на сегодняшний день.

Помимо всего прочего, Украина и Запад несколько по-разному воспринимают госслужбу. У нас госслужба основывается на принципах коррупции и кумовства, а любой новый начальник, приходя на должность, набирает собственную команду из своих людей. На Западе все иначе: там есть должностная инструкция, которой все строго следует. Там иногда даже министры уходят в отставку из-за того, что не могут повлиять на политику министерства и внедрить в жизнь собственную идею или "хотелку", даже если она хорошая и ведет к улучшению ситуации, ее приходится с усилием продвигать и менять едва ли не работу всего министерства.

С одной стороны, с точки зрения политкорректности, позволить России, которую считают главным источником террористической угрозы в мире на сегодняшний день, причем это признают и Евросоюз, и США, и НАТО, возглавить международную правоохранительную организацию – это нонсенс. Поэтому в мире эта история вызывает такой большой резонанс.

Но, с другой стороны, даже если представитель России возглавит эту организацию, то, поверьте, он не сможет кардинально изменить политику работы "Интерпола" или тут же переписать инструкцию организации и заставить сотрудников одних людей объявлять в розыск, других – не объявлять.

Есть протокол, и "Интерпол" всегда работает согласно протоколу. Если запрос в рамках протокола, значит, человек будет объявлен в розыск.

Поэтому вся эта шумиха больше похожа на какие-то политические торги. Кто-то на этом делает себе пиар-кампанию, разгоняя панику – мол, если россиянин возглавит "Интерпол", то пол-Украины тут же объявят в розыск. Нет, такого, конечно же, не будет.

Могут ли по примеру Украины другие страны заявить о намерении приостановить свое членство в "Интерполе", если его возглавит россиянин? Я считаю, что это была бы нормальная здравомыслящая реакция, ведь, повторюсь, Россия на сегодняшний день – главный источник террористической угрозы. Возможно, это даже вынудило бы Россию отказаться от главенствования в "Интерполе". Потому демарш других государств тоже вполне может быть.

Хотя, думаю, даже в этом случае Россия поступит как обычно – "а Баба-Яга против!". И всем на зло возглавит "Интерпол". И еще будет при этом хвалиться: "Смотрите, мы возглавляем "Интерпол", международную правоохранительную систему, поэтому какие мы террористы? Мы – миролюбивые ребята".

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для "Главреда"