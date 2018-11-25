Это еще не дно: на Украину надвигаются четыре проблемы

В 2019 году самое время для Украины избавляться от балласта/ pixabay.com/chief39

Сегодня идет рефлексия, что же это было пять лет назад на Майдане. Я думаю, что это был нормальный процесс перехода в другое качество, характерный для этапа взросления. Ключевую роль сыграли олигархи и русские, которые эксплуатировали естественное недовольство людей режимом Виктора Януковича. При этом недовольных было много, а готовых действовать мало. А организованных, кроме олигархов вообще никого не было. Однако, дальше "сталося не так, як гадалося".

Олигархи перемудрили сами себя и выпустили джина из бутылки. Первый и второй этап революции олигархи выиграли, и по-другому быть не могло, потому что они были организованы. Однако, стратегически олигархи проиграли, потому что ускорили процесс пожирания системы самой собой.

Читайте такжеУкраине грозит договор с Россией и новый МайданРоссия тактически выиграла, оттяпав Крым, но стратегически проиграла, потому что получила ситуацию не лучшую, а худшую, чем стремилась. Эта ситуация будет и дальше ухудшаться, потому что Россия не изменяется в свете масштабной новой индустриальной революции. Третья волна глобального кризиса, что на подходе очень сильно ударит по России. И по нам.

Собственно говоря, как я писал ровно пять лет назад, в 2013 мы перешли Рубикон после которого уже ничего нельзя будет изменить. Нельзя будет вернуться к жизни, как в 2013-м, точно также как после 1917, нельзя было вернуться в добольшевистское время. Весь мир разлетелся вдребезги, а Янукович оказался в роли межигорского Герострата, которого судьба вознесла на вершину, а потом также безжалостно выкинула. Но "Герострат" сделал свое дело.

Наше консервативное сословное общество, цепляющееся за субсидии, привилегии, иллюзии общество будет пережевано ходом истории. Сегодня Украина - мясорубка Восточной Европы, а мы сами - фарш.

Что мы получили? Ну, мы по-прежнему имеем шанс. Думаю, если бы Янукович сохранился, то в 2015 у нас была бы АТО на Западной Украине, федерация, аннексия Крыма, а Украина превратилась бы в изнасилованную большую Беларусь. Именно это была цель той игры, которую разворачивали россияне с 2005 года, но недоразворачивали. Потому что в России все традиционно делается на "авось".

Читайте такжеУкраина будет наказана за трусость с выборами на ДонбассеНо самое глупое, что мы должны делать в этой ситуации - это думать, что самое худшее позади. Вся наша история учит нас том, что когда кажется, что мы достигли дна, снизу кто-то громко постучит.

Впереди стучат копытами четыре всадника идеального шторма - новая волна глобального кризиса, нарастающая миграция рабочей силы, кризис инфраструктуры и мечущаяся Россия. А на нашем борту слишком много балласта, который вполне может утянуть нас ко дну вместе с загребущими ручками. В 2019 самое время от него избавиться. У меня все.