Как оккупация Крыма усилила его связь с Украиной

Виталий Портников

Публицист, журналист

7 декабря 2018, 08:25

Без украинского материка существование полуострова практически невозможно

Крым Севастополь флаг

Уже и власти аннексированного Крыма заговорили о проблемах с водоснабжением полуострова – о том, что было ясно с первого дня оккупации. И рассчитывать на то, что Москва каким-то чудом эти проблемы решит, – значит просто не помнить истории и географии Крыма.

Сложности с водоснабжением здесь были всегда – именно поэтому сельское хозяйство Крыма до середины ХХ века имело специфический характер. Именно поэтому в далеком прошлом государственные образования тут буквально "гнездились" у моря или на ограниченных горных территориях – там, где хватало ресурсов для небольшого количества населения и можно было использовать невольничий труд. А вот когда появилось первое государство, практически полностью охватившее всю территорию Крыма, – Крымское ханство – то его важнейшей задачей стало расширение территории с полуострова на материк. Потому что без материка – части современной территории Украины – это государство существовать практически не могло.

Читайте такжеВ США рассказали, как хотят победить Россию в Крыму и КалининградеОккупация Крыма войсками Российской империи не разорвала, а только усилила эту связь с материком. Ее административным признанием уже в советское время стала передача Крымской области от РСФСР – УССР. И с этого времени Крым – конечно же, во многом благодаря каналу и воде из Днепра – стал таким, каким мы его знаем сегодня.

Вернее, знали вчера. Потому что Крым недавнего прошлого уходит в историю, а из небытия возникает Крым далекого прошлого. Крым, в котором придется заниматься все тем же специфическим сельским хозяйством – крымские татары знают, как, но переселенцы, похоже, вынуждены будут покинуть землю, становящуюся негостеприимной. Крым, в котором воды не будет хватать даже военным базам оккупантов. Крым, в котором оставшееся население будет сосредоточено в городах у моря и в горных селениях – там, где люди жили во времена генуэзских колоний и княжества Феодоро. Кремль замахнулся не просто на международное право, он замахнулся на саму историю, на законы цивилизации – и уничтожил современный Крым.

Читайте такжеПутин умрет, а россияне еще лет 50 будут платить репарации УкраинеНичего нового в этом нет. Когда-то цветущая земля Израиля превратилась в пустыню и начала оживать только с приходом первых еврейских переселенцев. Ее завоевателям тоже не было особо интересно, откуда брать воду – их интересовал контроль над территорией и местами культов. А сутью жизни в Израиле всегда была вода – и когда уже в наше время поняли, откуда ее доставлять, когда к каждому деревцу провели водопровод, когда превратили пустыню в города и парки – тогда и появился тот самый Израиль, Израиль из Библии, Израиль, который уже успели забыть.

Крым мы еще не забыли. Но должны понимать: чем дольше продлится оккупация полуострова, чем дольше российские власти будут подменять естественную связь полуострова с украинским материком различными симулякрами вроде пляшущего моста – тем труднее будет вернуть Крым к жизни после ухода его мучителей.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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Россия Украина Крым Виталий Портников
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