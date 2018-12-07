Украинское автомобилестроение уходит в небытие

За годы независимости планомерно "убили" практически всю отрасль. Остатки автомобилестроения еле сводят концы с концами. И складывается впечатление, что все это или специально, или умышленно.

Если разобрать ситуацию по полочкам, то получится неприглядная картина под вывеской "Украина — свалка европейских подержанных авто".

С одной стороны, заграничные авто — не всем по карману, если покупать в салоне или ввозить по всем правилам из-за границы. Но есть лазейка — ввозят и ездят на еврономерах, чем успешно и пользовались.

Сейчас у нас так много говорят о евробляхерах и сделали из этого чуть ли не топ-проблему с решением уступок. Но совсем неслышно о развитии и возобновлении собственного автомобилестроения. А это могло бы насытить внутренний рынок авто и работать на экспорт.

Из вариантов: а давайте пойдем на уступки, снизим тариф на растаможку и будем жить по-прежнему, запуская в страну европейский хлам, выход — третий. Развитие отечественного автопрома. И сделать это направление экономики приоритетным.

Выходом из ситуации должен быть запрет ввоза в Украину старых авто на еврономерах – и сделать растаможку обязательной. Причем, чем старше авто, тем дороже ее ввоз. В противном случае, мы никогда не избавимся от этого старого хлама, который негативно влияет еще и на экологию. Также ввести утилизационный сбор, как это делает вся Европа, и нормы ограничения выхлопных газов. В мире нет другой страны, где не действуют нормы ограничения выхлопов, да еще и нет обязательных техосмотров. А от этого напрямую зависит состояние окружающей среды и безопасность на дорогах.

Украина — пока что свалка подержанных дешевых автомобилей на радость европейцам.

Но, к сожалению, наш отечественный автопром, вместо развития и государственной поддержки, "убивается" на корню налогами, всевозможными законодательными давлениями и прочим.

Читайте такжеУкраина может увеличить производство авто на 700 тысячСитуация с ЗАЗом, который оказался на грани краха, — крайне показательна. Есть мощности, площади, есть возможности, есть специалисты, есть желание, но нет конкретных шагов и законов, которые продвигали бы и поддерживали эту отрасль. И в данном случае, совсем не важно, будут это отечественные или зарубежные бренды.

Если мы смотрим на запад, то давайте кроме гляделок перенимать у них и позитивный опыт.

Многие страны, сделавшие ставку на автомобилестроение, значительно улучшили экономические показатели в целом по стране. Возьмем Корею, Китай, Чехию, Румынию, Словакию, Словению, Польшу, Узбекистан и другие.

Это обусловило приток инвестиций и создание рабочих мест не только на предприятии, выпускающем автомобили, а и на предприятиях смежных индустрий. Одно рабочее место в машиностроении создает 8 мест в других отраслях. Инвестиции придут, как только мы покажем свою заинтересованность и предложим инвестору оптимальные условия.

Следуя собственным национальным интересам, Украине нужно делать ставку не на импорт автомобилей, а на покупку технологий для использования в собственном автопроме.

Промышленность – это залог богатства страны.