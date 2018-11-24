В "АвтоЕвроСиле" назвали подписание президентом закона о растаможке евроблях "частичной победой"

24 ноября 2018, 01:47

В организации намерены продолжить борьбу при новом президенте и парламенте.

Активисты планируют выдвигать требования уже новому президенту / Фото: Facebook/АвтоЕвроСила

Активисты "АвтоЕвроСилы" заявили, что подписание президентом Петром Порошенко закона о растаможивании автомобилей на еврономерах частично соответствует требованиям, которые изначально выдвигали протестующие.

"Два года назад и правительство, и парламент и слышать не хотели об отмене ограничения на ввоз авто в Украину ниже стандарта евро 5. Они нам предлагали различные всевозможные схемы так называемой легализации авто. Но мы были принципиально против и требовали одного закона для всех. И нам удалось отстоять отдельный закон! Но, к сожалению последнее наше требование об отмене коэффициента возраста в этом законе не было выполнено. По этим причинам мы говорим только о частичной победе", - сказано в сообщении организации в Facebook.

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Активисты пояснили, что выгодно узаконить автомобиль по новому закону смогут лишь те автовладельцы, которые завезли машину возрастом до пяти лет с объемом двигателя до 2-х литров. Остальным собственникам авто на еврономерах в организации пообещали бесплатную помощь при оформлении документов.

В сообщении отмечается, что "АвтоЕвроСила" продолжит борьбу, но теперь намерена требовать полной ликвидации акциза на ввоз авто в Украину.

"Но уже требовать этого у нового президента... и нового парламента!" – заявили в организации.

Офіційна заява Шановна громада "Авто-Євро-Сила", шановні українські водії, шановні громадяни! Сьогодні 23 листопада 2018 року президент Порошенко підписав закон 8487. Ця часткова перемога стала можлива лише завдяки нашій дворічний боротьбі. Два роки тому і уряд, і парламент і чути не хотів про скасування обмеження на ввіз авто в Україну нижче стандарта євро 5. Вони нам пропонували різні всілякі схеми так званої легалізації авто. Але ми були принципово проти і вимагали одного закону для всіх. І нам вдалося відстояти окремий закон! Але нажаль остання наша вимога про скасування коефіцієнту віку у цьому законі не була виконана. З цих причин ми говоримо лише про часткову перемогу. За цим законом лише частина наших громадян, які ввезли в країну відносно нові автомобілі від 5 до 10 років з малим об'ємом двигуна до 2-х літрів, за умови якщо вони встигнуть завезти та розмитнити автомобілі за перших 90 днів, їх платежі до бюджету будуть такими, які ми хотіли мати для всіх громадян за умови голосування нашої правки. Тому сьогодні на зборах всіх керівників "Авто-Євро-Сила" ми прийняли наступне: 1. Тих громадян, яким за умови скидки на акциз 50%, за новим законом, розмір платежу до бюджету складає до 40%, за що ми і боролися, або ж просто тих громадян, яким ці платежі по-кишені, ми безкоштовно проконсультуємо, як привести та розмитнити авто, а також яким чином це найкраще та найдешевше зробити. За потреби дамо контакти брокерів, які розмитнять авто за найменшими ставками. Також ми маємо домовленості з рядом брокерів про те, що вони розмитнять авто для членів "Авто-Євро-Сили" за спеціальними умовами. 2. Ми вирішили, що вся наша громада продовжить боротьбу за доступне авто для кожного українця, тільки тепер ми вимагатимемо повної ліквідації акцизу на ввезення авто в Україну. Але вже вимагатимемо цього в нового президента (це не буде Порошенко, Тимошенко, і точно жоден з проросійських кандидатів) та нового парламенту! Ліквідація акцизу дозволить здешевити вторинний ринок вживаних авто в Україні вдвічі, що зробить якісне, комфортне, безпечне та екологічне авто доступним кожній українській сім'ї — не на 90 днів, а назавжди! 3. Щоб бути спроможними поставити в наступному 2019 році тих президента та парламент, які ліквідують цей акциз, ми прийняли рішення об'єднатися з іншими організованими спільнотами, які вимагали і не отримали податок на виведений капітал, а також боролись за інші законодавчі зміни, створивши разом з ними Громадянську платформу "Сила Виборців". Це стане перший в Україні Комітет Політичної Дії сотні яких існують в сполучених штатах, що робить їхню політичну систему залежною від простих громадян, які фінансують політиків. Вже наступного тижня ми підпишемо декларацію про створення ініціативної групи, яка має підготувати все необхідне для заснування "Сили Виборців". Ініціативна група сформує базу спільних вимог до політиків, підготує проєкт статуту, який регламентує правила взаємодії та всі інші відносини членів громадянської платформи "Сила Виборців", а також створить орг. комітети в кожному районі та місці обласного значення у всіх областях України. Для доступного розуміння того, чим буде Громадянська платформа "Сила Виборців": якщо партії та політики — це фігури на шаховій дошці, то Сила Виборців — це гравець, який робить ними ходи. Обіцяємо гідний бій олігархам! --- Сьогоднішній закон - це не кінець, сьогоднішній закон - це лише початок! Початок тієї організаційно-інституційної боротьби, в результаті якої ми змінемо політичні еліти в Україні, привівши до влади політиків, які служитимуть людям! Якщо Ви хочете стати частинкою сили, яка винисе з влади посіпак олігархів і заведе туда людей гідних представляти громадян - приєднуйтесь! Разом - Сила!

Опубликовано Авто Евро Сила Пятница, 23 ноября 2018 г.

Как ранее сообщалось, Порошенко подписал одобренные Верховной Радой законы о снижении акциза на импорт легковых автомобилей, а также об усилении контроля над перемещением и использованием авто на иностранной регистрации.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.

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