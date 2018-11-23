Законы о евробляхах: Порошенко одобрил легализацию авто на еврономерах

Президент одобрил законы о растаможке евроблях / УНИАН

Одобренные Верховной Радой законы о снижении акциза на импорт легковых автомобилей, а также об усилении контроля над перемещением и использованием авто на иностранной регистрации подписаны президентом Украины.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, это стало "непростым компромиссом между государством и фактическими владельцами авто".

"Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - подчеркнул глава государства.

Читайте также"Лох платит дважды": в Сети отреагировали на закон о растаможке "евроблях"

Порошенко также призвал владельцев евроблях "в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

Отметим, что накануне в "АвтоЕвроСиле" заявили, что намерены перейти к следующей акции протеста "Требуем вето от президента!".

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.