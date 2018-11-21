"Евробляхеры" заявили о подготовке новой акции протеста

Евробляхеры готовят ответный удар

Координирующая протесты "евробляхеров" организация "АвтоЕвроСила" заявила, что после разблокировки дорог и первого этапа протестов переходит к подготовке к следующей акции "Требуем вето от президента!".

"После "провального" голосования в ВР акция в предыдущем формате больше не актуальна, поэтому сообщество "АвтоЕвроСилы" приняло решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!", - сообщили на странице организации в Facebook.

По словам организаторов акции протеста, после подписания спикером Верховной Рады Андреем Парубием законопроектов №8487 и №8488 "АвтоЕвроСила" объявит дату начала акции "Требуем вето от президента!".

Читайте такжеАваков заявил о начале силовой операции против "евробляхеров"В среду, 21 ноября, Верховная Рада не поддержала постановление об отмене повышения штрафов за ввоз машин на еврономерах, как этого требуют владельцы "евроблях". За отмену проголосовали 39 нардепов, против - 10, воздержались - 34, 209 не голосовали.

Также парламентарии не поддержали отмену законопроекта 4787, который ввел льготную "растаможку" для всех б/у автомобилей из Европы.

Напомним, 8 ноября Рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, касающиеся обложения акцизом легковых транспортных средств и увеличения штрафов за нарушения при ввозе транспорта в Украину. В этот же день парламент повысил штрафы для владельцев "евроблях".

В связи с этим 20 ноября по всей Украине начались акции протеста водителей "евроблях".