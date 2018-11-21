Аваков заявил о начале силовой операции против "евробляхеров"

"Евробляхеры" под Радой / РБК-Украина

Из-за осложнения движения транспорта в районе облцентров полиция приняла решение силой разблокировать все трассы от владельцев авто на еврономерах.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

"Либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили свое право на протест в ограничении прав других людей. Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения", - приводит слова Авакова пресс-центр МВД.

На момент написания заметки движение частично перекрыто:

Волынская область

а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района);

Житомирская область

с 10:30 на а / д М-06 Киев - Чоп, км 126 + 800 (поворот на с. Гадзинка) и М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 144 + 600 (поворот на с. Грозное), путем движения по пешеходным переходам;

Киевская область

с 10:30 на а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 76; с 11-00 ч. на М-05 Киев - Одесса, км 79 с периодическим пропуском транспорта;Кировоградская областьс 11:00 на а / д Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 76 (с. Степное);

Львовская область

а / д М-06 Киев - Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского района) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района);

Одесская область

а / д М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500;

Полтавская область

с 11:00 на М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332 + 350, путем движения по пешеходному переходу;

Ровенская область

с 10:50 ч. а / д М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС "Сокар"); с 11:00 на М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307;Сумская областьс 11:00 на а / д Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 221;

Тернопольская область

а / д М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154;

Харьковская область

а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 472 (с. Песочин);

Херсонская область

с 11:15 ч. на а / д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 206, и Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, км 57;

Хмельницкая область

с 11:00 ч. на а / д Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подольского района);

Черновицкая область

с 10:30 на а / д Н-03 Житомир - Черновцы, км 303 + 450 (с. Атаки Хотинского района);

Черниговская область

автодорога М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, км 223 (на КПП "Новые Яриловичи");

Черкасская область

с 19 ноября продолжается акция протеста жителей г. Смела на км 197 и км 207 а / д Н-01 Киев - Знаменка (выезд из Смела в направлении Знаменки).

В среду, 21 ноября, Верховная Рада не поддержала постановление об отмене повышения штрафов за ввоз машин на еврономерах, как этого требуют владельцы "евроблях". За отмену проголосовали 39 нардепов, против - 10, воздержались - 34, 209 не голосовали.

Также парламентарии не поддержали отмену законопроекта 4787, который ввел льготную "растаможку" для всех б/у автомобилей из Европы.

Напомним, 8 ноября Рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, касающиеся обложения акцизом легковых транспортных средств и увеличения штрафов за нарушения при ввозе транспорта в Украину. В этот же день парламент повысил штрафы для владельцев "евроблях".

В связи с этим 20 ноября по всей Украине начались акции протеста водителей "евроблях".